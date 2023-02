Vesmírný dalekohled Jamese Webba odhalil „motor“ pohánějící slučování galaxií

Před dvanácti lety si vědci všimli, že dvě slučující se galaxie – vzdálené asi 500 milionů světelných let – vyzařují velké množství infračerveného světla.

Jeho původ v té době bohužel nebylo možné určit, nicméně badatelé se domnívali, že hledají „silný zdroj energie“, resp. něco, co nazvali „motorem kolize“.

Až nyní pomocí Vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST) konečně odhalili, kde se onen záhadný „motor“ nachází i jak je velký. Svá zjištění podrobně popsali v článku publikovaném koncem minulého roku v žurnálu The Astrophysical. Journal Letters.

„Chtěli jsme najít ‚motor‘, který pohání tento slučující se galaktický systém. Věděli jsme, že tento zdroj je ukrytý hluboko pod kosmickým prachem, takže jsme k jeho nalezení nemohli použít viditelné ani ultrafialové světlo,“ vysvětlila Hanae Inami z Hiroshima University.

Přestože dotyčný zdroj je malý (jeho poloměr činí pouhých 570 světelných let, přičemž celý systém má průměr 65 000 světelných let) a navíc se nachází daleko od center obou galaxií, připadá na něj neuvěřitelných 70 % veškerého infračerveného světla emitovaného spojováním.

„Chceme vědět, co tento zdroj napájí: je to výbuch hvězd, nebo masivní černá díra? Ke hledání odpovědi na tuto otázku využijeme infračervená spektra pořízená Vesmírným dalekohledem Jamese Webba. To, že 'motor' leží mimo hlavní části splývajících galaxií, je neobvyklé, takže hodláme prozkoumat, jak tam tento silný zdroj vlastně ocitnul,“ dodala k tomu Inami.