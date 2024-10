Vesmírný dalekohled Jamese Webba odhalil první planetu složenou téměř výhradně z horké vodní páry

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) odhalil zcela nový druh planety: jakýsi „parní svět,“ složený téměř výhradně z horké vodní páry. Plyne to z tiskové zprávy zveřejněné University of Michigan.

Vědci o možné existenci přesně takové planety již dlouho teoretizovali, ale nedařilo se jim žádnou pozorovat. To se nyní konečně změnilo. Podle dostupných informací dotyčná planeta dostala název GJ 9827 d, je dvakrát větší než Země a nachází se zhruba 100 světelných let daleko.

„Je to poprvé, kdy něco takového vidíme. Hledali jsme konkrétní vodní světy, protože se předpokládalo, že by mohly existovat. A pokud jsou skutečné, vážně vás to nutí přemýšlet o tom, co všechno by tam ještě mohlo být,“ uvedl spoluautor této studie Eshan Raul z University of Wisconsin-Madison.

Umělecká představa GJ 9827 d.

GJ 9827 d není zajímavá jen svoji mimořádnou atmosférou, ale rovněž váhou molekul, z nichž se tato atmosféra skládá. Ty jsou totiž mnohem těžší, než je v drtivé většině podobných případů obvyklé.

"GJ 9827 d je první planetou, kde jsme detekovali atmosféru bohatou na těžké molekuly, jako na terestrických planetách Sluneční soustavy. Tohle je obrovský krok,“ komentovala to hlavní badatelka Caroline Piaulet-Ghorayeb z University of Montreal.

Podle Ryana MacDonalda z University of Michigan jde pak o „zásadní důkazní krok k detekci atmosféry na obyvatelných exoplanetách v nadcházejících letech“.