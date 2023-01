„Vesmírný dalekohled Jamese Webba pracuje možná až příliš dobře,“ tvrdí astronomové

Skupina astronomů ve svém příspěvku pro MIT Technology Review varovala, že Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) chrlí možná až příliš velké množství dat – zhruba 50 GB denně.

„Bylo to víc, než jsme očekávali,“ uvedla Heidi Hammel, která mj. působí jako viceprezidentka pro vědu v Association of Universities for Research in Astronomy.

„Jakmile jsme přešli do provozního režimu, bylo to prostě nonstop. Každou hodinu jsme se dívali na galaxii nebo exoplanetu nebo vznikající hvězdu. Bylo to jako hasičská stříkačka,“ dodala.

Práce kvapná...

Proč je to problém? Podle Emiliana Merlina z University of Rome mnoho badatelů zpracovávajících informace shromážděné JWST příliš spěchá s publikací svých závěrů.

To vedlo k tomu, že na předtiskovém serveru arXiv byly zveřejněny „tuny nerecenzovaných článků“. Jinak řečeno, kvalita jde na úkor kvantity.

„Když se zabýváte něčím tak novým a neznámým, měli byste věci zkontrolovat desetkrát nebo i stokrát. Takhle to ale neprobíhalo,“ konstatoval Merlin. „A nebylo to něco, co mě osobně by se zamlouvalo.“

Titulní foto: Hubble ESA, CC BY 2.0