Vesmírný infrateleskop Nancy Romanové bude lovit primordiální černé díry

Survey Telescope (WFIRST), je nový infrateleskop NASA, který by měl podle současných odhadů vyrazit do vesmíru v květnu 2027. Vědci ale už teď dávají najevo svá ohromná očekávání.

Jak objasňuje fyzik William DeRocco z americké University of California Santa Cruz, týká se to i primordiálních černých děr. V dnešním vesmíru jsme již vystopovali černé díry hvězdných velikostí, které vznikají zhroucením masivních hvězd, stejně jako supermasivní černé díry o hmotnosti milionů nebo i miliard Sluncí, které se nacházejí v centru ´galaxií.

Díky stále ještě mladé gravitační astronomii rovněž víme, že ve vesmíru kolem nás se černé díry srážejí a splývají, čímž dochází ke vzniku větších černých děr. Vědci ale také předpokládají, že černé díry mohly vznikat i v době krátce po velkém třesku, v období kosmologické inflace, kdy se na některých místech tehdy ještě malého vesmíru gravitačně hroutila místa s extrémní koncentrací hmoty.

Problém je, že není moc jasné, jakou by tyto primordiální černé mohly mít hmotnost. Odborníci po nich pátrají již dlouho, jak jim to jen umožňují dostupné technologie. Zatím zcela bezúspěšně a šance na jejich existenci zvolna klesají. Infrateleskop Romanové představuje významný nový prostředek, který by mohl promluvit do pátrání po těchto prastarých černých dírách.

Gravitační mikročočkování

Jde především o primordiální černé díry, jejichž hmotnost by měla být srovnatelná se Zemí. Takové objekty pochopitelně nelze pozorovat přímo. Podle našich měřítek by byly velké asi jako mince. Je ale možné je objevit díky gravitačnímu mikročočkování, když jejich nesmírná gravitace zkreslí obraz objektu, který se nachází z našeho pohledu za takovou černou dírou.

DeRocco a jeho kolegové předpokládají, že by infrateleskop Romanové mohl detekovat asi desetkrát více mikročoček vytvořených objekty o planetární hmotnosti, než dnes zvládnou pozemské teleskopy. Kromě primordiálních černých děr, které jsou stále hypotetické, to budou také potulné planety. Ty jsme objevili už před časem a tušíme, že jich je v Mléčné dráze veliké množství.

DeRoccův tým věří, že s pomocí pozorování infrateleskopu Romanové dovedou rozlišit potulné planety a případné primordiální černé díry. Objev těchto černých děr planetárních velikostí by byl zásadním průlomem v kosmologii.

Primordiální černé díry mohou představovat určitou část temné hmoty. Ještě důležitější by ale byly jako první pořádný důkaz kosmologické inflace, o které stále spíše spekulujeme.