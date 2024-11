Vesmírný kouzelnický trik: V Galaxii v Andromedě tiše zmizela hvězda

Masivní hvězdy, jejichž hmota odpovídá nejméně 8 Sluncím, obvykle zakončí svůj velmi krátký život oslnivou explozí supernovy. Tyto vesmírné exploze, po nichž zůstane ve vesmíru neutronová hvězda nebo černá díra, po celé měsíce přezáří celou galaxii, v níž k takové explozi došlo. Někdy se ale stane, že namísto spektakulární supernovy obrovská hvězda tiše zmizí, jako mávnutím kouzelnické hůlky.

Vědci se domnívají, že za určitých okolností se velmi hmotná hvězda může bez nápadných efektů zhroutit přímo do černé díry, čímž prakticky zmizí z vesmíru. Kishalay De z amerického Kavli Institute for Astrophysics and Space Research a jeho spolupracovníci nedávno odhalili takový případ v nedaleké Galaxii v Andromedě.

Šlo o masivního veleobra známého jako M31-2014-DS1. Vědci si v roce 2014 všimli, že se tato hvězda zjasnila v oblasti infračerveného záření středních vlnových délek. Zjasněná zůstala asi 1 000 dní, a pak během dalších zhruba 1 000 dní nápadně pohasla. Byla to sice proměnná hvězda, ale změny tohoto typu byly zcela nečekané.

Hvězda zřejmě kompletně zmizela

V roce 2023 vyšlo najevo, že hvězda zřejmě kompletně zmizela a není patrná ve viditelné oblasti, ani v oblasti blízce infračerveného záření. Podle badatelů se hvězda M31-2014-DS1 zrodila s hmotností asi 20 Sluncí a do závěrečné fáze své existence vstoupila s hmotností asi 6,7 Sluncí.

Pozorování z nedávné doby ukázala, že se v prostoru této hvězdy nachází mračno prachu, které odpovídá explozi supernovy. Žádné přístroje ale nezaznamenaly optické projevy, které by u supernovy měly být velice nápadné.

De a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že osud hvězdy M31-2014-DS1 představuje supernovu, jejíž exploze selhala (failed supernova). Exploze supernovy je komplexní proces, jehož průběh se může v detailech lišit. V případě zmíněné hvězdy došlo zřejmě k tomu, že se asi 98 procent hmoty hvězdy zhroutilo do sebe a namísto exploze supernovy potichu vznikla černá díra o hmotnosti asi 6,5 Sluncí.

Nedávná pozorování ukazují, že asi 20 až 30 procent masivních hvězd čeká podobný osud, tedy zhroucení do černé díry bez kosmického ohňostroje. Bývalá hvězda M31-2014-DS1 je ale pouze jednou ze dvou, které vědci považují za potvrzený případ supernovy, co selhala.