Vesmírný teleskop Jamese Webba zaznamenal gigantický chochol vodní páry na Enceladu

Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) na Saturnově měsíci Enceladu zaznamenal gigantický chochol vodní páry. Jeho velikost podle dostupných informací činila přes 9500 km.

Pro srovnání: samotný Enceladus má průměr jen něco málo přes 500 km, takže tento objev vědce opravdu zaskočil.

„Když jsem se díval na data, nejprve jsem si myslel, že se musím mýlit. Detekovat vodní chochol 20krát větší než ten měsíc bylo opravdu šokující,“ komentoval to Geronimo Villanueva z Goddard Space Flight Center.

Zajímavá je také rychlost, jakou chochol tryskal do vesmíru – 79 galonů za sekundu. NASA poznamenává, že by to stačilo k naplnění olympijského bazénu během pouhých několika hodin.

Připomeňme, že unikátní hydrotermální průduchy Enceladu by „velmi pravděpodobně“ mohly hostit mikroorganismy podobné těm pozemským. Sonda Cassini tam navíc narazila na stopy organických sloučenin, které se zdají být stavebními bloky aminokyselin.

Někteří odborníci se domnívají, že k nalezení života na Enceladu (pokud se tam nějaký skutečně vyskytuje) by mělo stačit vyslání takového zařízení, které by se pohybovalo pouze po oběžné dráze – tedy nemuselo by ani přistát na povrchu.