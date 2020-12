Vesmírný turista propašoval na ISS zpopelněné ostatky herce známého ze seriálu Star Trek

Vesmírný turista Richard Garriott, který strávil přibližně 10 dní na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), na její palubu propašoval zpopelněné ostatky zesnulého herce Jamese Doohana. Ten v původním televizním seriálu Star Trek ztvárnil roli Montgomeryho „Scottyho“ Scotta.

Richard, který se na ISS vydal v roce 2008, podle deníku Times of London část Doohanova popela ukryl pod podlahu v modulu Columbus.

„Bylo to naprosto tajné. Jeho rodinu velmi potěšilo, že se tam popel dostal, ale všichni jsme byli zklamaní kvůli tomu, že jsme o tom tak dlouho nemohli veřejně mluvit. Nyní již uplynulo dost času na to, abychom mohli,“ uvedl.

The Verge připomněl, že o čtyři roky později jinou část Doohanova popela vynesla do vesmíru raketa Falcon 9 od společnosti SpaceX. O totéž se mimochodem pokusil už její předchůdce Falcon 1, nicméně krátce po startu selhal.

„To, co Garriott udělal, bylo dojemné – znamenalo to hodně pro mě, znamenalo to hodně pro moji rodinu a znamenalo by to hodně pro mého otce,“ prohlásil Doohanův syn Chris.

Titulní foto: AllyUnion, CC BY-SA 3.0