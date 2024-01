Větší průšvih, než se čekalo. Alaska Airlines našla ve svých letadlech mnoho uvolněných šroubů

Podle generálního ředitele Bena Minicucciho se při kontrolách letadel Boeing 737 Max 9 letecké společnosti Alaska Airlines podařilo odhalit „mnoho“ uvolněných šroubů. „Nejsem jen frustrovaný a zklamaný,“ řekl pro NBC News, „jsem naštvaný a rozzlobený.“ Podrobnosti přináší web Ars Technica.

Kontroly následovaly po problému, ke kterému došlo během letu 1282 společnosti Alaska Airlines 5. ledna letošního roku. Z letadla Boeing 737 Max 9 se utrhl zaslepovací panel nouzového východu. Ztráta tohoto panelu měla za následek rychlou dekompresi kabiny letadla, nicméně naštěstí to nevedlo ke ztrátě kontroly nad letadlem ani k žádnému fyzickému zranění cestujících či posádky.

Uzemnění Boeingů 737 Max 9

Následující den vydal Federální úřad pro letectví směrnici o nouzové letové způsobilosti, na jejímž základě byly všechny letouny 737 Max 9 vybavené záslepkami nouzových východů uprostřed kabiny uzemněny. Kromě toho, že majitelé a provozovatelé postižených letadel museli provést jejich kontrolu, FAA také oznámil audit výrobní linky tohoto modelu „aby vyhodnotil, zda Boeing dodržuje schválené postupy“.

Kromě prošetřování výrobních postupů na výrobní lince Boeingu obrací Federální úřad pro letectví svou pozornost také na společnost Spirit AeroSystems, která je jeho subdodavatelem. Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy mezitím provádí vyšetřování incidentu.

Hlavní výkonný ředitel Federální letecké správy Mike Whitaker se odmítl vyjádřit k tomu, kdy očekává návrat letadel do provozu. „Bylo těžké to předvídat, takže jsme se o to tak nějak přestali pokoušet. Ale jakmile to vyřešíme, budou opět v provozu,“ řekl pro CNBC.

Naštvané aerolinky

Alaska, která musela uzemnit 65 letadel, není jedinou leteckou společností, která se na Boeing zlobí. Aerolinky United Airlines nyní přehodnocují objednávku 277 letounů 737 Max 10, které objednaly v roce 2017 s tím, že letadla budou dodána v roce 2020. „Skutečnost je taková, že s uzemněním Maxů je to kapka, která zlomila vaz víře, že Max 10 bude dodán v termínu, ve který jsme doufali,“ řekl finanční ředitel Michael Leskinen.

Letecká společnost United Airlines uvedla, že ve svých letadlech Boeing 737 Max 9 rovněž našla uvolněné šrouby. Chystá se proto vytvořit plán, ve kterém nebudou figurovat Boeingy 737 Max 10. „Jsem zklamaný z toho, že se to u Boeingu stále děje. Není to nic nového,“ řekl generální ředitel Scott Kirby televizi CNBC. „Potřebujeme, aby Boeing uspěl. Ale oni mají tyto neustálé výrobní problémy. Musí zde přijmout opatření.“

Také Alaska důkladně rozvažuje, zda bude nakupovat další Boeingy. Generální ředitel Ben Minicucci uvedl, že aerolinky sice „plánovaly“ nákup letounů Boeing 737 Max 10, ale že nyní bude vyhodnocovat, „jaký je nejlepší dlouhodobý strategický plán pro skladbu flotily“.

Boeing ztratil svou pověst

Kdysi měl Boeing v leteckém průmyslu hvězdnou pověst – piloti a letečtí nadšenci si dokonce kupovali reklamní předměty se sloganem „když to není Boeing, tak tím neletím“. Ty časy jsou ale dávno pryč. Příčinou je údajně nová kultura řízení, která se prosadila po fúzi Boeingu s upadající firmou McDonnell-Douglas v roce 1997. Spíše, než na inženýrskou dokonalost se nové vedení zaměřilo na snižování nákladů a růst ceny akcií Boeingu.

Tragickým důkazem toho je dvojice smrtelných havárií letadel 737 Max, z nichž jedna se stala v roce 2018 indonéské letecké společnosti Lion Air a druhá v roce 2019 aerolinkám Ethiopian Airlines. Jak podrobně popsala Maureen Tkacik v časopise The New Republic, Boeing přepracoval konstrukci letounu 737 s většími motory a jiným těžištěm a vytvořil tak letoun 737 Max.

Po nátlaku jednoho z větších zákazníků – aerolinek Southwest Airlines, které nechtěly, aby jejich piloti museli ztrácet čas přeškolováním – se však Boeing rozhodl v podstatě utajit skutečnost, že nová letadla jsou vybavena systémem Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), který při chybném vstupu senzorů mohl způsobit pád letadla.

Prezident a generální ředitel společnosti Boeing Commercial Airplanes Stan Deal v souvislosti s nejnovějším skandálem s letouny 737 Max ve svém prohlášení uvedl:

„Zklamali jsme naše zákazníky z řad leteckých společností a hluboce se omlouváme za to, že jsme jim, jejich zaměstnancům a cestujícím způsobili značné potíže. Přijímáme opatření v rámci komplexního plánu na bezpečné uvedení těchto letadel zpět do provozu a na zlepšení našich kvalitativních výsledků. Budeme se řídit pokyny FAA a podporovat naše zákazníky na každém kroku.“