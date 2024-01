Většina lidí nosí miminko na levém předloktí. Podle vědců to souvisí s dominantní rukou

Nošení dětí na rukou má dlouhou evoluční historii a souvisí s chůzí po dvou. Už naši zvířecí předkové australopiteci museli svá mláďata čas od času poponést savanou. Pro děti prvních příslušníků rodu Homo to platilo také. Děti jsou sice velmi zdatní vytrvalci a rychlostí regenerace sil se hravě vyrovnají trénovaným sportovcům. Při dlouhých pochodech či dokonce běhu ale potřebují chvilku na odpočinek.

Ten našly nejspíš u matky či jiného dospělého, který je chvilku nesl na ruce. Když máme nést větší dítě, bereme jej většinou svou dominantní, a tedy i silnější rukou. Miminka ale chováme většinou na levém předloktí. Potvrzují to nejen výzkumy ale třeba i umělecká díla. I na sochách či obrazech madony s dítětem chová Panna Maria Ježíška v drtivé většině na levé ruce.

„Panna Maria je obvykle zobrazována, jak chová malého Ježíše v ohbí levé paže a vědci se snaží tento fenomén vysvětlit," říká nizozemská neuropsycholožka Audrey van der Meerová působící na univerzitě v norském Trondheimu.

Van der Meerová nyní shrnula poznatky o tomto jevu v přehledovém článku publikovaném ve vědeckém časopise Infancy. Sama provedla poměrně rozsáhlý výzkum, při kterém s pomocí 35 vysokoškolských studentů nasbírala data v rodinách, v okruhu přátel, ve školkách, školách a sportovních klubech.

Každý její spolupracovník testoval na nejméně 20 dobrovolnících chování panenky a přitom musel mít mezi dobrovolníky alespoň 5 leváků. Celkem se do výzkumu zapojilo 765 lidí ve věku 4-86 let. Když byli požádáni, aby chovali panenku na předloktí jedné paže, 75 % drželo panenku na nedominantní paži – tedy leváci na pravé a praváci na levé.

Tlukot srdce nebo sluch?

Jedna z teorií vysvětluje chování miminek na levé paži tím, že dítě lépe slyší tlukot srdce dospělého. Téměř všichni lidé mají srdce na levé straně hrudníku. Může zvuk tlukoucího srdce uklidnit miminko nebo ho blíže spojit s dospělým? Nelze to vyloučit, protože je prokázáno, že tlukot srdce matky a dítěte se při vzájemných interakcích synchronizuje.

Nelze však ani vyloučit, že tu hraje významnou roli sluch. Lidé často vnímají informace ve formě zvuku rychleji levým uchem než pravým. Podle této teorie chová většina lidí dítě na levé ruce, protože pak používají levé ucho a levé oko při získávání informací o emocionálním stavu dítěte. Signály z levé strany jsou vysílány do pravé mozkové hemisféry, která se specializuje na interpretaci emocí a tváří.

Úloha dominantní ruky

Audrey van der Meerová vyvodila na základě svého vlastního výzkumu závěr, že jev úzce souvisí s dominantní rukou.

„Je zajímavé, že to nebylo považováno za adekvátní vysvětlení, i když se to nabízí jako logické odůvodnění. Vždyť devět z deseti lidí na světě jsou praváci,“ říká van der Meerová. „Pokud jen nepózujeme pro fotku nebo neukazujeme dítě druhým lidem, většinou ho držíme a děláme přitom ještě něco dalšího. V podstatě se chováme tak, aby to pro nás bylo co nejpohodlnější.„

„Chceme, abychom měli svou šikovnější ruku volnou a ta mohla dělat jiné věci. Proto většina z nás chová miminko na levé ruce, aby měla volnou pravou ruku. Obecně lze říci, že pro leváky je nejpřirozenější chovat miminko na předloktí pravé paže. Například britský princ William byl při mnoha příležitostech vyfocen, jak drží dítě na předloktí pravé paže, protože je levák. Jeho manželka princezna Kate je pravačka a děti drží na levé paži, jako většina z nás,“ dodává.

Van der Meerová zdůrazňuje, že prince a princeznu z Walesu uvádí jako příklad, a nikoli jako důkaz. Své závěry podkládá výzkumem provedeným na stovkách lidí obou pohlaví nejrůznějšího věku. Z těch také vyplývá, že preference slabší ruky mizí, když jsou děti starší, a tudíž i větší a těžší. Pak má většina lidí tendenci nosit dítě na dominantní silnější paži.

Van der Meerová tak vysvětluje i častější nošení miminek na levé paži u žen než u mužů. Ženy a dívky mají více zkušeností s manipulací s miminky a panenkami. Od raného dětství tak zjišťují, že držení v nedominantní paži je praktičtější, protože jim to ponechává dominantní ruku volnou pro jiné aktivity.

Vysvětluje to také o něco nižší procento žen, které nosí miminko na levé ruce krátce po porodu. Některým ženám totiž chvilku trvá, než zjistí, že je pro ně výhodnější nosit dítě na nedominantní ruce.