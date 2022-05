Většinu času spí, ale když se probudí, bývá to mazec. Seznamte se s 10 nejnebezpečnějšími aktivními vulkány

V lednu tohoto roku překvapil svět mohutný výbuch podmořské sopky u souostroví Tonga v Tichomoří. Mrak popela a sopečných plynů dosáhl výšky až 20 kilometrů a byl dobře viditelný i na satelitních snímcích. Na celé zeměkouli je několik desítek aktivních sopek a my pro vás vybrali deset nejnebezpečnějších. Erupce sopky v Království Tonga byla silnější než výbuch atomové bomby svržené na Hirošimu Cotopaxi (Ekvádor) Cotopaxi je aktivní stratovulkán v pohoří Andy – nachází se ve městě Latacunga v provincii Cotopaxi v Ekvádoru. Sopka je druhým nejvyšším vrcholem této země – dosahuje výšky 5 897 metrů a patří tak mezi nejvyšší činné sopky na světě. Její poslední erupce začala 14. srpna 2015 a skončila 24. ledna 2016. Cotopaxi (Ekvádor) Je známo, že Cotopaxi vybuchla 87krát, což v okolí sopky vedlo k vytvoření četných údolí tvořených bahenními proudy. Nejaktivnější byla v letech 1738 až 1877, kdy došlo k padesáti erupcím. Největší z nich byla tak silná, že bláto dostalo do Tichého oceánu do vzdálenosti až 100 kilometrů. Vědci sledují aktivitu sopky Etna pomocí optických kabelů. Zachytí i to, co seismografy nezaznamenají Zatím poslední erupce se odehrála v roce 1904 a od té doby panoval relativní klid. V dubnu 2015 sopka znovu ožila – došlo k velkému nárůstu zemětřesení a emisí SO2, nicméně k výbuchu nakonec nedošlo. Vzhledem k tomu, že se nachází v blízkosti hustě obydlené oblasti Ekvádoru, by byly následky případného výbuchu v dnešní době zničující.

Vesuv (Itálie) Vesuv se nachází v Neapolském zálivu v italské Kampánii, asi 9 km východně od Neapole. Na seznam nejnebezpečnějších sopek se zapsal především díky svému výbuchu v roce 79, jež zničil města Pompeje a Herkulaneum a zabil více než tisíc lidí. Vesuv (Itálie) Za posledních 17 tisíc let došlo k osmi velkým explozivním erupcím, z nichž každá byla doprovázena velkými pyroklastickými proudy – rychle se pohybujícími proudy extrémně horkého plynu a sopečné hmoty, které mohou dosahovat rychlosti až 430 kilometrů za hodinu. Poslední známá erupce se odehrála v roce 1944. Vzhledem k tomu, že se Vesuv nachází v blízkosti mnoha obydlených oblastí Itálie, například města Neapol, by případný výbuch obnášel značné škody. Italská vláda proto pracuje na přípravě na budoucí erupce.

Popocatépetl (Mexiko) Popocatépetl je aktivní stratovulkán nacházející se ve středním Mexiku. S výškou 5 426 metrů je po Citlaltépetlu druhým nejvyšším vrcholem této země. Název sopky znamená v překladu z aztéckého jazyka „kouřící hora". Popocatépetl (Mexiko) Je druhou nejaktivnější sopkou v Mexiku, ale co se týče potencionálního ohrožení obyvatelstva, je jednoznačně na prvním místě. Nachází se totiž pouhých 60 kilometrů jihovýchodně od hlavního a největšího města Mexico City s více než 20 miliony obyvatel. V říjnu 2019 došlo k noční erupci, při níž proběhlo hned 215 výbuchů. Vědci předpokládají, že dojde k další mohutné erupci – je to jen otázkou času. Až k ní dojde, přinese pyroklastické proudy o rychlosti 60 kilometrů za hodinu, které by zasáhly hustě obydlené oblasti, a také lávový popel, jež by zničil vše v okolí.

Hora svaté Heleny (Spojené státy americké) Hora svaté Heleny je aktivní stratovulkán nacházející se v okrese Skamania v americkém státě Washington. Přestože do výšky měří „jen" 2 549 metrů, jde o jednu z nejsmrtonosnějších sopek světa. Do roku 2008 byla nepřetržitě vulkanicky aktivní. Geologové předpokládají, že budoucí erupce budou ničivější, protože konfigurace tamních lávových dómů vyžaduje k erupci větší tlak. Hora svaté Heleny (Spojené státy americké) Svatá Helena je známá především díky své velké erupci z 18. května 1980, která byla nejsmrtelnější a ekonomicky nejničivější sopečnou událostí v dějinách USA. Následkem její činnosti zahynulo 57 lidí, bylo zničeno 200 domů, 47 mostů, 24 kilometrů železnic a 298 kilometrů dálnic. Americká geologická služba U.S. Geological Survey je na základě historických dat přesvědčená, že téměř jistě dojde k budoucím erupcím. V současné době je svatá Helena stále aktivní, vrchol sopky vyplňuje lávová kupole a velký ledovec.

Mount Rainier (Spojené státy americké) Mount Rainier je velký aktivní stratovulkán v Kaskádovém pohoří vzdálený asi 95 kilometrů od Seattlu. S nadmořskou výškou vrcholu 4 394 metrů je nejvyšší horou amerického státu Washington a Kaskádového pohoří. Mount Rainier (Spojené státy americké) Je považován za jednu z nejnebezpečnějších sopek na americkém kontinentu. Od roku 1894 (tato erupce však není potvrzena) sice nevybuchl, avšak stále představuje riziko pro téměř dva miliony lidí, kteří žijí v jeho stínu. Vědci se obávají, že případná erupce by mohla vyvolat smrtící pyroklastické proudy, které by se řítily po jeho úbočích. Další nebezpečí tkví ve skutečnosti, že Rainier má nejvíce zaledněný vrchol v kontinentálních Spojených státech. Vulkanologové se proto obávají, že pokud by sopka vybuchla, pak by tento led roztál a do okolních obcí by se dostaly smrtící bahenní proudy.

Fudži (Japonsko) Aktivní stratovulkán Fudži nebo též Fugaku se nachází na japonském ostrově Honšú. S výškou 3 776 metrů je nejvyšší horou Japonska. Výjimečně symetrický kužel, který je asi pět měsíců v roce pokrytý sněhem, je využíván jako jeden ze symbolů země vycházejícího slunce a je často zobrazován v umění a na fotografiích. Fudži (Japonsko) K poslední potvrzené erupci došlo v roce 1708 a od té doby je sopka v klidu, přesto je v současnosti Fudži považována za aktivní sopku, byť s malou pravděpodobností erupce. Vědci varují, že by případný výbuch mohl vyvolat pyroklastické proudy, ničivé bahenní proudy a zahalit jen 100 kilometrů vzdálenou metropoli Tokio příkrovem popela. Všeobecně je považována za nebezpečnou zejména vzhledem k výši škod, které by mohla velká erupce způsobit. Ekonomové uvádějí, že by mohly dosáhnout přibližně 2,5 bilionu japonských jenů, tedy v přepočtu přibližně 450 miliard korun.

Kīlauea (Spojené státy americké) Kīlauea je aktivní štítová sopka na Havajských ostrovech. Historicky je nejaktivnější z pěti sopek, které společně tvoří Velký havajský ostrov. Je stará 210 000 až 280 000 let a nad hladinu moře se vynořila přibližně před 100 000 lety. Kīlauea (Spojené státy americké) Erupce Kīlauey nebývají explozivní a většinou se odehrávají uvnitř vroucího jezera aktivní lávy, které občas přetéká přes kalderu. K nejznámější erupci došlo v roce 1955 - následovala po ní silná zemětřesení, láva se valila 88 dní a zničila 15 km2 nedalekých polí. Zatím poslední zaznamenaná erupce začala 29. září 2021. V roce 2018 získala Kīlauea podle hodnocení vulkanické hrozby Geologické služby Spojených států celkovou známku 263 a umístila se tak na prvním místě mezi sopkami ve Spojených státech, které s největší pravděpodobností ohrožují životy a infrastrukturu.

Mayon (Filipíny) Mayon je aktivní stratovulkán v provincii Albay v regionu Bicol na ostrově Luzon na Filipínách. Oblíbené turistické místo je známé svým symetricky kuželovitým tvarem a ve filipínské mytologii je považováno za velmi posvátné. Mayon (Filipíny) Aktivní sopka zaznamenala od 17. století více než třicet erupcí – jedna z nich v roce 1993 si vyžádala 79 obětí. Jen od roku 2000 došlo k pěti erupcím, přičemž každá z nich způsobila evakuaci desítek tisíc obyvatel z okolních vesnic. Mayon však zabíjí nejen erupcemi – po tajfunu Durian v roce 2006 způsobil kuželovitý tvar na úpatí hory ničivé sesuvy půdy a záplavy, při kterých zahynulo více než tisíc lidí. Přesný počet asi nikdy nebude znám, protože mnoho lidí bylo pohřbeno pod nánosy bahna. K podobné situaci došlo po červencové erupci v říjnu 1766, kdy silné srážky doprovázely prudký tajfun a v bahně a pohřbily plantáže i celé vesnice.

Hora Merapi (Indonésie) Hora Merapi (v indonézštině doslova Ohnivá hora) je nejaktivnější sopka nacházející v Indonésii, která pravidelně vybuchuje od roku 1548. Nachází se přibližně 28 km severně od města Yogyakarta se 2,4 miliony obyvatel a na úbočích sopky žijí tisíce lidí, jejichž vesnice se nacházejí až v nadmořské výšce 1 700 metrů. V hustě osídlených oblastech v okolí sopky žije neuvěřitelných 24,7 milionu lidí. Hora Merapi (Indonésie) Podobně jako u Vesuvu je jednou z největších hrozeb Merapi její schopnost vytvářet pyroklastické proudy a lahary – ničivé proudy bahna nebo jiných úlomků – které v historii zpustošily okolní země a způsobily mnoho obětí na životech. Například série erupcí na konci roku 2010 zabila více než 350 lidí a vyhnala z domovů přes 250 000 místních vesničanů. Zatím poslední zaznamenané erupce začaly 4. ledna 2021 a způsobily evakuaci okolních oblastí. Geologický úřad vyhlásil v listopadu druhý nejvyšší stupeň výstrahy poté, co senzory zaznamenaly rostoucí aktivitu a varoval, že by se situace mohla stát nestabilnější.