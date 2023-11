Více než pětina pacientů s covidem-19 léčených Paxlovidem může být po ukončení léčby nakažlivá

Více než jedna pětina lidí, kteří na léčbu onemocnění covid-19 užívají lék Paxlovid, může být po ukončení léčby nakažlivá. Podle odborníků to ale není důvod, aby lékaři přestali tento lék předepisovat. Podrobnosti přináší magazín New Scientist.

Nová studie odhalila, že se u lidí, kteří užívali Paxlovid, vyskytla o něco více než desetkrát vyšší pravděpodobnost, že u nich po užití léku nejprve dojde ke krátkodobému poklesu množství viru v těle, následovanému jeho opětovným zvýšením. Pacienti tak mohou být nakažliví i po ukončení léčby. Výsledky byly publikovány v úterý 14. listopadu v odborném časopise Annals of Internal Medicine.

Desetkrát větší šance na návrat onemocnění

Paxlovid dokáže svými účinky snížit počet hospitalizací a úmrtí souvisejících s covidem-19 tím, že zastavuje množení koronaviru SARS-CoV-2 v těle. Ačkoli je tento lék často účinný, mnoho lidí po jeho vysazení hlásilo opětovný návrat onemocnění.

„Věděli jsme, že jde o skutečný problém veřejného zdraví, ale nevěděli jsme, jak je běžný,“ říká Mark Siedner z Massachusettské všeobecné nemocnice. Aby se dozvěděli více, sledovali Siedner a jeho kolegové příznaky a virovou zátěž (tj. množství viru ve stěrech) 127 osob s mírným až středně těžkým průběhem onemocnění covid-19. 72 z nich podstoupilo pětidenní léčbu přípravkem Paxlovid.

V průběhu studie, která trvala téměř rok, vědci zjistili, že u 20,8 % osob, které užívaly Paxlovid, došlo k návratu covidu-19, zatímco u nemocných, kteří neužívali žádnou léčbu nebo jim bylo podáváno placebo, se nemoc vrátila jen v 1,8 %. Vědci definoval tento stav jako pokles virové nálože následovaný dvěma po sobě jdoucími vzestupy během 20 dnů.

Návrat covidu-19 nebyl spojen s rozvojem závažnějších příznaků. Odborníci neměřili, zda účastníci studie během opětovného propuknutí onemocnění infikovali další lidi, ale ve své práci napsali, že relativně mírné nebo žádné příznaky znamenají, že lidé mohou být nakažliví, aniž by si to uvědomovali.

Výzkumy výrobce tvrdí opak

Podle Siednera by lékaři neměli přestat Paxlovid předepisovat, ale měli by zvážit jeho potenciální rizika a přínosy u každého jednotlivce. Není přesně známo, proč může u Paxlovidu dojít k tomuto vývoji, ale může to být proto, že někteří lidé potřebují více než pět dní léčby, což je standardní dávkovací schéma.

Nejnovější výzkum přichází poté, co některé studie, z nichž část byla provedena společností Pfizer (tj. výrobcem přípravku Paxlovid), naznačují, že návrat nemoci není pro tuto léčbu specifický. Rozdíly ve výsledcích jednotlivých studií jsou dle Siednera zřejmě způsobeny různou dobou odběru vzorků.

V poslední studii byli lidé testováni třikrát týdně a jejich vzorky virů byly hodnoceny z hlediska schopnosti replikace patogenu. V některých předchozích výzkumech probíhalo testování pouze po dobu tří dnů a nezahrnovalo toto hodnocení.

„Údaje nadále sledujeme, ale domníváme se, že opětovný výskyt viru je relativně neobvyklý a není jednoznačně spojen s žádnou konkrétní léčbou,“ říká mluvčí společnosti Pfizer. „Jsme i nadále velmi přesvědčeni o klinické účinnosti přípravku Paxlovid při prevenci závažných následků covidu-19 u pacientů se zvýšenými riziky.“