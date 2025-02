Video „akrobatické“ havárie letu DL4819. Je prakticky zázrak, že se to obešlo bez obětí na životech

Hned včera večer oblétly svět snímky obnaženého trupu dvoumotorového dolnoplošníku Bombardier CRJ900, který havaroval na torontském letišti. Chyběla mu obě křídla, ležel na zádech ve sněhu a všichni žasli nad tím, že se na pohled hrozivá nehoda obešla bez ztrát na životech.

Záběry havárie letu DL4819:

O pár hodin později jsme už moudřejší, jak se to vlastně celé odehrálo. Na sociálních sítích se totiž šíří první videa očitých svědků. Všech osmdesát osob na palubě mělo podle záběrů neuvěřitelné štěstí.

Odtrhla se křídla a trosky klouzaly dál ve sněhu

Let DL4819 z Minneapolis do Toronta nejspíše proběhl podle plánu až na samotné finále při dosednutí. Podle dostupných zpráv se do trupu opřel silný náraz větru a letoun hned zkraje přistávací dráhy dosedl tak tvrdě, že narazil křídlem o ranvej.

Záběry z nitra během evakuace:

Video dále ukazuje, jak se vzňalo palivo v nádržích, trup se přetočil na záda a ztratil i druhé křídlo. Trosky poté v plamenech kloužou dál a ranvej zahalí hustý černý dým. Havárie si vyžádala osmnáct zranění, dvě vážná, nicméně žádné ztráty na životech.



DL4819 při přistání na shodné dráze 6. února a včerejší let na Flightradar24

CRJ900 má kapacitu až 90 osob, je dlouhý 36 metrů a rozpětí křídel činí 25 metrů. S doletem 2 876 kilometrů je to vhodný kandidát pro méně vytížené nebo kratší regionální trasy.