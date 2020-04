Video: NASA otestovala záchrannou lanovku pro astronauty. Stačí naskočit

Co se stane, když selže raketový nosič s posádkou v první fázi letu, si NASA a SpaceX vyzkoušely už zkraje letošního roku. Co když ale dojde k selhání krátce před startem, kdy je ještě samotná raketa na svém místě?

I na toto se myslí a obě organizace si to vyzkoušely 3. dubna. Nyní se pochlubily krátkým videem na twitterovém účtu NASA Commercial Crew.

V případě havárie na rampě, kdy nezbývá dostatek času evakuovat posádku běžným způsobem, mohou raketu sami opustit a nasednout na vrcholu rampy do jedné z několika záchranných kójí.

On April 3, @NASA and @SpaceX conducted an emergency egress exercise at Launch Complex 39A at @NASAKennedy.



