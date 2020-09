Video z rakety ukazuje start a přistání Falconu 9. Zřetelně a dokonce i se zvukem

Při posledním startu Falconu 9 (viz Vesmírné zprávy) raketu opět snímalo několik kamer včetně kamery umístěné přímo na plášti rakety. Ta slouží k vizuální kontrole vyrovnávacích trysek a naváděcích mřížových křidélek. Většinou poskytovala obraz značně roztřepaný a nezřetelný, ale je vidět, že SpaceX dělá pokroky i v tomto směru.

Na videu je sestřih startu, odpojení prvního stupně, otočení do sestupné fáze a následné přistání. Ačkoli je video jen v nižším rozlišení 360p (kvůli datovému toku), obraz je pěkně ostrý a zřetelný.

K tomu byly přidány i zvuky snímané zřejmě z vibrací vnitřní konstrukce rakety. Klasické mikrofony by se zde pochopitelně nechytly – v atmosféře by je rušil aerodynamický svist a naopak ve vyšších vrstvách atmosféry by bylo vzduchu pro šíření zvuku přítomno málo.