Vidíte kachnu, nebo králíka a co to o vás vypovídá? Psychologové teď zjistili, že vůbec nic

Na sociálních sítích se to hemží „testy osobnosti“, které tvrdí, že první dojem z dvojznačného obrázku odhalí něco zásadního o vaší psychice. Viděli jste nejdřív kachnu, nebo králíka? A co vázu, nebo dvě tváře? Studie britských psychologů Richarda Wisemana a Caroline Watt tyto populární teorie důkladně otestovala a většině z nich zasadila ránu. Zdá se, že mnohé internetové „testy osobnosti“ jsou spíše mýty.

Optické iluze po staletí fascinují lidstvo. Jedním z nejznámějších příkladů je tzv. „kresba králíka-kachny“ která se poprvé objevila v německém humoristickém časopise v roce 1892. Tato iluze, stejně jako další známé obrazy, skutečně umožňuje různé interpretace na základě toho, jak naše mysl zpracovává vizuální informace.

Co vidíte jako první?

To vedlo k celé řadě tvrzení, že první interpretace těchto obrazů něco vypovídá o našich osobnostních rysech. Například že pokud ve výše zmíněném obrázku vidíte jako první kachnu, pak to naznačuje váš optimismus, zatímco jestliže jste spatřili králíka, naznačuje to tendenci k prokrastinaci. Podobně Rubinova váza prý odhaluje, zda jsme detailisté, a obraz mladé/staré ženy údajně souvisí s logickým nebo nezávislým rozhodováním.



Rubinova váza

Výzkum zahrnoval 300 respondentů, kteří byli požádáni, aby identifikovali, co vidí jako první na čtyřech známých iluzích (Kachna-Králík, Mladá-Stará žena, Rubinova váza a Kůň-Tuleň). Poté vyplnili podrobné dotazníky zaměřené na osobnostní rysy a styl rozhodování – zejména na optimismus, prokrastinaci a způsob myšlení.

Výsledky ukázaly jen velmi slabé korelace mezi některými obrazy a psychologickými charakteristikami. Například lidé, kteří viděli jako první kachnu, měli mírně nižší emocionální stabilitu a optimismus. Naopak ti, kteří viděli králíka, měli o něco vyšší skóre v extraverzi a svědomitosti.

Na Velikonoce spíš uvidíte králíka

Zcela proti očekávání se ukázaly i výsledky Rubinovy vázy. Lidé, kteří nejprve zahlédli tváře, neprojevili víc analytického myšlení, jak tvrdí některé „testy“. Místo toho se ukázalo, že mají mírně vyšší skóre v otevřenosti vůči novým zážitkům. A v případě obrázku Koně-Tuleně ti, kteří viděli tuleně, byli spontánnější a častěji se rozhodovali intuitivně. Tyto nálezy však zůstávají osamocené bez silného teoretického zázemí.



Jedním z mála významných výsledků byla souvislost mezi věkem účastníků a jejich vnímáním obrazu mladé/starší ženy. Mladší lidé častěji viděli mladou ženu, zatímco starší účastníci spíše tu starší. Tento jev je vysvětlován tzv. „own-age bias,“ tedy tendencí preferovat tváře blízké našemu věku, ale v dalších analýzách se ukázal jako statisticky nevýznamný.

Podobně může ovlivnit interpretaci iluzí kulturní kontext – například kolem Velikonoc lidé častěji viděli v králíkovi-kachně králíka, patrně kvůli asociaci s velikonočními zajíčky. Efekt kulturního primingu (např. „zajíc“ o Velikonocích) byl doložen i ve švýcarské studii z roku 1993.

Obrázek nic nevypovídá

Navzdory nedostatku důkazů jsou tvrzení o vypovídající hodnotě prvního dojmu na sociálních sítích velmi oblíbená. Psychologové to připisují několika faktorům: lidé mají omezený vhled do své vlastní osobnosti, rádi slyší pozitivní popisy sebe sama a podléhají tzv. konfirmačnímu zkreslení – pamatují si jen případy, kdy popis odpovídal jejich očekáváním. A přiznejme si – kdo by nechtěl být podle obrázku optimista s analytickým mozkem?



Mladá-stará žena

Ačkoli dvojznačné obrázky nemohou spolehlivě odhalit naši osobnost, stále mají hodnotu pro výzkum lidského vnímání. Ukazují nám, jak naše mysl aktivně zpracovává vizuální informace a jak naše zkušenosti a očekávání ovlivňují to, co vidíme. Zůstávají tak nejen zábavným fenoménem, ale i cenným nástrojem pro pochopení fungování lidského mozku.

Studie tak názorně ilustruje, jak snadno se mohou do veřejného povědomí dostat zavádějící psychologické představy – obzvlášť, když jsou podané hravou formou. Neznamená to však, že bychom se měli optických iluzí vzdát. Právě naopak – jsou fascinujícím nástrojem k pochopení toho, jak náš mozek pracuje s nejednoznačností. Jen bychom je měli brát spíše jako zrcadlo našeho vnímání než jako diagnostický rentgen duše.