Víkendová hádanka: Lojza a Franta jedou do Horní Lhoty a potkají se s vlakem

Tentokrát si myslíme, že by to mohlo být jednoduché. Na druhou stranu úlohy, ve kterých se kombinují rychlosti, bývají někdy záludné.

Zadání

Lojza a Franta vyjeli ve stejnou chvíli z Dolní Lhoty směrem do Horní Lhoty. Lojza na motorce jede rychlostí 60 km/h, Frantovo auto má rychlost 80 km/h. Ve stejnou chvíli vyjel opačným směrem z Horní Lhoty do Dolní Lhoty vlak rychlostí 120 km/h. Kolem Lojzy projel dvě minuty poté, co minul Frantu.

Jak daleko je z Dolní do Horní Lhoty? Jak daleko od Dolní Lhoty se Lojza potkal s vlakem? Jak daleko od Dolní Lhoty se Franta potkal s vlakem?

(Všechna vozidla mají od začátku až do konce cesty konstantní rychlost. Je to zjednodušená úloha, ne reálný svět.)

Pravidla

Řešení napište do tohoto formuláře. Nenapovídejte prosím v diskuzi ani správné výsledky, ani postup, který k nim vede. Sami ho v dalším článku, na který odsud dáme odkaz, ukážeme po víkendu.