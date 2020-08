Virgin Galactic se pochlubila interiérem kosmoplánu SpaceShipTwo

Společnost Virgin Galactic prostřednictvím téměř půlhodinového videa představila interiér svého kosmoplánu SpaceShipTwo. Ten bude využíván pro přepravu vesmírných turistů.

CEO Virgin Galactic Richard Branson kabinu SpaceShipTwo označil za „vrchol designu“ a připomněl, že vznikla poněkud nezvyklým způsobem. „Začali jsme s tím, o čem jsme věřili, že to bude optimální zákaznickou zkušeností… a pak jsme kolem toho postavili kosmickou loď.“

„Je to vaše životní jízda raketou,“ konstatovala hlavní instruktorka astronautů Bess Moses. „Vesmír je hluboký, temně černý a vypadá nekonečný.“

V kabině je rozmístěno 16 kamer, které zachycují zážitky všech lidí na palubě. Kamerami jsou vybavena rovněž jednotlivá kruhová okna. Samostatnou zmínku si zaslouží rovněž sedadla, jejichž autoři se nejspíš inspirovali ve světě sportovních automobilů.

Virgin Galactic má velké ambice – loni oznámila, že do roku 2023 chce startovat do vesmíru v průměru každých 32 hodin. Jeden lístek by měl stát cca 250 000 dolarů.