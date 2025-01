V posledních týdnech se v médiích objevují zprávy o rostoucím počtu případů respiračních onemocnění v Číně, které má na svědomí lidský metapneumovirus (HMPV). Není to nic nového, ve skutečnosti je tu s námi je desítky let, jde o třetí nejčastější virus způsobující respirační infekce. Proč se teď dostává do popředí zájmu?

Lidský metapneumovirus byl poprvé objeven v roce 2001 nizozemskými vědci, ale ve skutečnosti je tu s námi mnohem déle. Při testování vzorků z 50. let minulého století se ukázalo, že tento virus koloval mezi lidmi už tehdy. Odborníci se domnívají, že HMPV má původ v ptačím viru a přenesl se na člověka přibližně před 200 lety. Virus je rozšířený po celém světě a u většiny lidí způsobuje pouze mírné příznaky.

Zima a respirační infekce

Prakticky každá zima přináší nárůst respiračních infekcí. Letos se kvůli zvýšenému výskytu v Číně dostal do hledáčku HMPV. Tamní nemocnice hlásí nárůst případů, zejména u dětí do 14 let. Není však důvod k panice. Jak uvedl čínský ministr zdravotnictví, HMPV je sice nepříjemný, ale ve většině případů má onemocnění mírný průběh. Podobně jako u chřipky nebo RSV (respirační syncytiální virus) ohrožuje hlavně lidi s oslabenou imunitou. Kromě seniorů jsou ohroženi lidé s chronickými onemocněními, jako je astma nebo CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc).

HMPV se šíří kapénkami – když nakažený kašle nebo kýchá. Virus se také může přenášet kontaktem s infikovanými povrchy a následným dotykem úst, nosu nebo očí. To znamená, že riziko nákazy může výrazně snížit dodržování základních hygienických pravidel jako je mytí rukou, nošení roušek a vyhýbání se nemocným lidem. Bohužel na HMPV zatím neexistuje žádná vakcína, nicméně vědci už na ní intenzivně pracují – konkrétně Moderna provádí klinické testování očkovací látky na bázi mRNA.

Máme se bát další pandemie? Nejspíš ne. Odborníci zdůrazňují, že HMPV tu byl dlouho před SARS-CoV-2 (virus způsobující onemocnění covid-19) a během této doby nezpůsobil žádné rozsáhlé pandemie. Ačkoli může být pro některé nakažené rizikový, většina lidí se s ním setká už v dětství, čímž získá určitou imunitu. Ačkoli aktuální zprávy o nárůstu případů mohou působit dojmem, že se děje něco velkého, patrně není třeba se obávat opakování pandemického scénáře.

Zdroje: theconversation.com, en.wikipedia.org.