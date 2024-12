Viscerální tuk může naznačovat riziko Alzheimerovy choroby desítky let před projevy příznaků

Nová vědecká studie přináší zajímavý objev: viscerální tuk může být ukazatelem rizika Alzheimerovy choroby až 20 let předtím, než se objeví první příznaky. Tento tuk obklopuje vnitřní orgány a na rozdíl od podkožního tuku není vidět. Vědci zjistili, že větší množství viscerálního tuku je spojeno s tvorbou patologických bílkovin v mozku, konkrétně beta-amyloidu a tau, které hrají klíčovou roli při vzniku této neurodegenerativní choroby.

Studie zahrnovala 80 kognitivně zdravých jedinců s průměrným věkem 49 let, přičemž více než polovina z nich byla obézní. Pomocí pokročilých zobrazovacích technik, jako je CT a MRI skenování, vědci podrobně mapovali složení těla a mozku. Výsledky ukázaly, že viscerální tuk představuje 77 % vlivu obezity na hromadění zmíněných patologických bílkovin v mozku. Jinými slovy: právě tento druh tuku se jeví jako hlavní rizikový faktor.

Rizika viscerálního tuku

Viscerální tuk produkuje látky, které mohou spouštět zánětlivé procesy. Konkrétně se jedná o specifické zánětlivé látky (cytokiny), které mohou přispívat k neurodegeneraci. Tyto látky dokážou proniknout až do mozku, kde narušují jeho funkce a podporují hromadění patologických bílkovin.

Vědci také zjistili, že lidé s větším množstvím tohoto tuku mají horší průtok krve v určitých částech mozku, což může vést ke zmenšení objemu šedé hmoty a oslabení funkcí paměťového centra – hipokampu (část mozku zodpovědná za paměť a orientaci).

Výzkum odhalil, že k hromadění patologických proteinů v mozku přispívá také inzulinová rezistence a nízká hladina „dobrého“ HDL cholesterolu. Inzulinová rezistence, často spojená s viscerálním tukem, zhoršuje metabolismus glukózy, což může ovlivnit funkce mozku.

Zdravotní rizika obezity

Obezita je už dlouho spojována se zdravotními riziky a tato studie ji propojuje i se změnami v mozku, které mohou vyústit v Alzheimerovu chorobu. Závažnost situace potvrzují i demografické prognózy – pokud nepřijdou nějaké významné medicínské pokroky, pak by se do roku 2050 mohl počet lidí s Alzheimerem v USA zdvojnásobit na 13 milionů. WHO uvádí, že obezita postihne do roku 2030 více než polovinu světové populace.

Dobrou zprávou je, že výrazný vliv může mít změna životního stylu. Studie naznačuje, že redukce viscerálního tuku prostřednictvím zdravé stravy, pravidelného cvičení a udržování zdravé hmotnosti může zlepšit průtok krve v mozku a omezit tvorbu patologických bílkovin. „Prevence obezity je zásadním krokem k ochraně mozku,“ zdůrazňují odborníci.

Mezi doporučené aktivity patří rychlá chůze nebo jiné aerobní cvičení, které zvyšuje srdeční frekvenci, ale zároveň umožňuje mluvit – byť s obtížemi. Důležité je také posilování svalů, protože více svalové hmoty znamená rychlejší metabolismus a účinnější spalování tuků.

Kromě pohybu hraje klíčovou roli strava bohatá na ovoce, zeleninu a zdravé tuky. Vyhněte se průmyslově zpracovaným potravinám a zaměřte se na potraviny s vysokým obsahem bílkovin. Vědci zároveň doporučují pravidelné měření tělesného složení, například pomocí biometrických vah, které mohou odhalit množství viscerálního tuku.

Zdraví mozku není jen otázkou genetiky

Zdraví mozku není jen otázkou genetiky nebo stárnutí. Tento výzkum připomíná, jak důležité je pečovat o své tělo v každé fázi života. Redukce viscerálního tuku a zdravý životní styl mohou být klíčem k ochraně naší mysli před jednou z nejničivějších nemocí moderní doby.

Jedním z hlavních nedostatků této studie je relativně malý vzorek účastníků. Výzkum zahrnoval pouze 80 jedinců ve středním věku, což omezuje obecnou platnost výsledků na širší populaci. Navíc většina účastníků měla vysoký index tělesné hmotnosti (BMI), což může zkreslovat výsledky, protože nebyly dostatečně zahrnuty osoby s normálním BMI. Také geografická a demografická homogenita (většina účastníků pocházela z USA) může ovlivnit aplikovatelnost zjištění na globální úrovni.

Dalším problémem je, že studie ukazuje korelaci mezi viscerálním tukem a patologickými proteiny v mozku, ale neprokazuje přímou příčinnou souvislost. Zjištění, že viscerální tuk a inzulinová rezistence souvisejí s hromaděním amyloidu a tau, neznamená, že tuk přímo způsobuje tyto změny. Je možné, že existují další skryté faktory, například genetické predispozice nebo environmentální vlivy, které mohou hrát důležitou roli.

Výsledky vědeckého bádání byly prezentovány 2. prosince na výročním zasedání Radiologické společnosti Severní Ameriky. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších událostí v oblasti lékařského zobrazování a radiologie. Tato konference nabízí platformu pro prezentaci nejnovějších vědeckých výzkumů, technologických inovací a vzdělávacích programů.

Zdroje: press.rsna.org, studyfinds.org, medpagetoday.com, neurosciencenews.com.