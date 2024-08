„Vláda chtěla nalíčit pasti na mimozemšťany,“ tvrdí bývalý zaměstnanec Pentagonu

Bývalý zaměstnanec Pentagonu Luis Elizondo v rozhovoru pro britský bulvární deník Daily Mail uvedl, že vláda Spojených států před veřejností tají své poznatky o mimozemšťanech.

Podle Elizonda američtí politici dokonce nařídili nalíčit speciální pasti, do nichž by se dle jejich míněné nějaké UFO, resp. UAP („unidentified aerial phenomena“), mohlo chytit.

„Našim plánem bylo vytvořit skutečně velkou jadernou stopu. Něco, o čem jsme věděli, že bude pro tyto UAP neodolatelné,“ konstatoval.

Pouhé fantazie, nebo něco víc?

Netřeba asi dodávat, že celá řada lidí tato tvrzení považuje za nesmyslná. A není se čemu divit.

Pokud by totiž nějaké cizí civilizace byly natolik vyspělé, aby dokázaly cestovat na Zemi a úspěšně se před námi dlouhodobě skrývat, pak myšlenka, že by na ně podobné triky fungovaly, vyznívá skutečně směšně.

Jiní kritici se pak pro změnu obávají možných následků, které by podobné jednání mohlo mít. „Připravit hrnce medu pro UFO, to zní jako děsivý nápad. Kdo může vědět, jakou věc byste nakonec mohli přilákat?“ komentoval to jeden z nich.

Elizond – který nedávno vydal knihu nazvanou Imminent: Inside the Pentagon's Hunt for UFOs – si nicméně stojí za svým. Mj. proto, že krátce poté, co začal vést tajnou armádní kancelář zaměřenou právě na studium UAP, prý ve svém domě viděl zářící zelené koule. Chce se pouze zviditelnit, nebo je v tom něco víc...?