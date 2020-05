Vláda schválila nový Národní akční plán čisté mobility. Do 10 let chce 220 tisíc elektromobilů na českých silnicích

Česká vláda aktualizovala dokument, kterým se hodlá řídit v rámci rozvoje ekologicky čisté dopravy v Česku. Tzv. Národní akční plán čisté mobility obsahuje několik cílů, které by měly zajistit rozvoj alternativních paliv a snižování emisí v rámci dopravy. Samotný dokument není nic nového, ale nyní byl přepracován a doplněn o aktualizované cíle.

Jedním z cílů je rozvoj elektromobility. Stát nově předpokládá, že do deseti let bude na českých silnicích jezdit 220 až 500 tisíc elektromobilů a bude jim k dispozici 19 až 35 tisíc dobíjecích míst. Tomuto cíli by měla jít naproti případnými pobídkami trhu, pokud to bude potřeba.

Kromě elektromobilů se však počítá s dalšími alternativními palivy v dopravě. Překvapí například poměrně odvážné číslo počtu předpokládaných automobilů na vodíkových pohon. V roce 2030 by jich mělo v Česku jezdit 40-50 tisíc.

Samozřejmě s tím souvisí i rozvoj dobíjecích stanic. Za deset let by zde mělo být k dispozici 19-35 tisíc dobíjecích bodů pro elektromobily a 80 veřejně přístupných vodíkových stanic. Pochopitelně se také nadále počítá se vzrůstajícím podílem CNG a LPG pohonů na úkor klasických ropných paliv.

Aktualizovaný plán reaguje na vývoj legislativy Evropské unie. Členské země se v rámci tzv. Pařížské dohody zavázaly, že budou usilovat o snížení rychlosti růstu globální průměrné teploty, a jednou z cest je snižování emisí skleníkových plynů. Doprava je jedním z jejich zdrojů, proto akcelerují snahy o rozvoj alternativních paliv. Podobně jsou na tom i odvětví energetiky či průmyslu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy