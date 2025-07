Vládní dotace na elektromobily nestačily. Čínské automobilky podváděly, rozdělily se miliardy

Už jsou to více než dva roky, kdy kolega Standa Janů v krásném článku zmapoval, jak se to přihodilo, že v závodu o výrobu elektromobilů Čína porazila celý zbytek světa. Napsané stále platí, článek stále doporučuji přečíst:

Zásadní roli sehrály vládní dotace, ale ani to některým automobilkám nestačilo a nad rámec této ekonomické peřinky podvádí a dlouhodobě zneužívají systém za účelem navýšení zisků.

Ojetiny s nulovým nájezdem

Prvním z masově zneužívaných triků jsou tzv. ojetiny s nulovým nájezdem. Podvod spočívá v tom, že firma auto vyrobí a přihlásí do provozu, čímž se dostane do statistik, od centrální vlády inkasuje dotace a teprve pak jde auto do prodeje. Cena je klidně o 30 % pod cenou ceníkovou, přesto automobilka vydělá. Navíc se zvyšuje obrat, roste výroba s ní i celá firma. Tuhle praxi podporují i lokální vlády, protože jim pomáhá plnit kvóty stanovené Pekingem.

Podrobněji systém popisuje kolega Michal Dokoupil v článku na Auto.cz:

Podvodů se však děje více

Odhalil to audit, který si nechalo vypracovat čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií. Pokrývá období mezi roky 2016 a 2020, tedy na úplném počátku současného elektrického boomu tamních značek. V tomto období se kolem 864 milionů jüanů, tedy asi 2,5 miliardy korun, rozdalo automobilkám, které nesplnily kritéria pro získání dotací. Dohromady se takto peníze rozdělily na 27 725 vozů, které nesplnily podmínky a nezískaly oficiální vládní dotace.

Přes 60 % z nich si rozebraly dvě automobilky – Chery a BYD. První zmíněná získala 240 milionů jüanů (asi 708 milionů korun) na 8 860 elektrických a hybridních vozů. U BYD to dělalo 143 milionů jüanů (asi 422 milionů korun) na 4 900 aut. Na jedno auto to v obou případech dělá něco kolem 80 000 Kč.

A to byl teprve začátek elektrického boomu

Systém dotací spustila Čína už v roce 2010 a nabízela v přepočtu až 178 000 Kč na jeden vůz. Automobilky dotaci dostávaly hromadně a díky tomu mohly nabídnout nižší finální cenu pro zákazníky. Podvody se hromadily už od samotného počátku a podle Bloombergu se jen v roce 2016 podvodně rozdělilo až 27,5 miliardy korun.

Podmínky pro získání dotace se měnily a závisely také na konkrétním typu vozu, obvykle se ale vztahovaly na dojezd. Vozy s horší technikou na dotace nedosáhly, čímž vláda chtěla nadále podpořit vývoj. Příklad: tou dobou byl spodní hranicí pro běžné vozy střední třídy dojezd 250 kilometrů, v roce 2020 se zvýšil na 300 kilometrů.

Zjištěným podvodům ještě není konec, protože se nadále pracuje na auditu pro roky 2020 až 2022, kdy největší vlna dotací skončila. Jaké postihy čekají automobilky, které se na podvodu podílely a zda budou muset peníze vracet, zatím není jasné.