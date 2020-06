Vodíkový ledovec? Mezihvězdný návštěvník ‘Oumuamua možná patří mezi nejvzácnější vesmírné objekty

Skupina vědců přišla s tvrzením, že mezihvězdný návštěvník ‘Oumuamua by mohl být přes 270 metrů dlouhým vodíkovým ledovcem. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak by se řadil mezi nejvzácnější vesmírné objekty.

Podle serveru Wired v kosmu existuje jen několik známých míst, na nichž by takový ledovec mohl vzniknout. Na druhé straně, řada bizarních vlastností ‘Oumuamuy by pak dávala mnohem větší smysl.

Odborníky například již dlouho trápí otázka jak vlastně ‘Oumuamua během své pouti Sluneční soustavou zrychloval. Je totiž jasné, že jen gravitační efekty za to zodpovědné být nemohly. Někteří proto dospěli k závěru, že by měl být klasifikován jako kometa – jenže tomu, že by spoléhal na stejný mechanismus (tzn. uvolňování plynu či prachu), nic nenasvědčovalo.

Tak trochu exotická věc...

Z výzkumu publikovaného v The Astrophysical Journal nicméně plyne, že coby vodíkový ledovec by byl „poháněn“ postupně sublimujícím ledem.

„Přestože vodíkový ledovec je trochu exotická věc, vysvětluje to každou jednu záhadu kolem ‘Oumuamuy,“ konstatoval čerstvý absolvent doktorského studia na Yale University Darryl Seligman v rozhovoru pro Wired.

Vodík ovšem tuhne při teplotách nižších než -259 stupňů Celsia. S přihlédnutím k tomu padá v úvahu jen jedna vesmírná struktura, v níž by se ‘Oumuamua teoreticky mohl zrodit – tzv. obří molekulární mračno (giant molecular cloud, GMC). Teplota těchto mračen se pohybuje mezi -263 až -223 stupni Celsia.

Titulní foto: ESO/M. Kornmesser, CC BY 4.0