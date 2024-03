Vojáci amerických Zelených baretů cvičili s FPV drony

FPV (First-person view) drony, s nimiž operátor létá pomocí speciálních brýlí a v reálném čase vidí to, co má před sebou dron, se staly zásadní, možná rozhodující technologií v probíhajících bojích za ruské invaze na Ukrajině.

Bojové zkušenosti ukázaly, že pár takových relativně levných dronů vyzbrojených účinnou bojovou hlavicí, někdy i jediný dron dokáže vyřadit nesrovnatelně dražší tank, nemluvě o obrněných vozidlech, dělostřeleckých systémech, systémech protivzdušné obrany, radarech a dalších velmi cenných zařízeních.

Zároveň je jasné, že FPV drony, které jsou vlastně specifickou variantou sebevražedných dronů, představují velmi flexibilní zbraňový systém. Zdatný operátor s nimi dokáže vletět do zákopů, bunkrů nebo i budov a tam ničit skryté cíle.

Tyto drony se často používají i k útokům proti pěchotě protivníka. Další možností je taktické zpravodajské využití těchto dronů, které se nabízí díky jejich pohyblivosti a nenápadnosti.

Obrana proti FPV dronům je přitom velmi náročná. Nemají sice téměř žádnou mechanickou ochranu, ale typicky jsou malé, obratné a velmi rychlé. Ani soudobé systémy elektronického boje očividně nepředstavují spolehlivou obranu, zvláště při současném nasazení většího počtu dronů.

FPV drony u Zelených baretů

Armády dalších zemí světa to pozorně sledují a dochází jim, že jde o zásadní trend, na který je nutné okamžitě reagovat. Pochopili to i ve velení speciálních jednotek americké armády, známých jako Zelené barety. US Army nedávno zveřejnila informace i snímky týkající se používaní FPV dronů Zelenými barety.

Jde o aktivity, které se odehrály 1. března 2024 poblíž městečka Nea Peramos na severovýchodě Řecka. Byly součástí cvičení Exercise Trojan Footprint, jehož se účastnily Zelené barety z jednotky 10th Special Forces Group společně s řeckými speciálními jednotkami.

Cílem cvičení bylo prohloubit vztahy mezi jednotkami členských států NATO a zvýšení jejich bojové připravenosti při vzájemné spolupráci.

Americká armáda ukazuje medializováním akcí tohoto typu přizpůsobivost technologickým trendům a schopnost rychlých inovací, což je v dnešní době nezbytné pro úspěšné vedení bojových operací.