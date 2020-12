Vojáci příliš nevěří autonomním robotům. Vyřeší to společný virtuální trénink?

Člověk by si mohl myslet, že vojáci vítají příchod automatizovaných systémů a robotů na vojenské základny a k bojovým jednotkám. Účelem vojenských robotů je především uchránit vojáky od těžké a jednotvárné práce, ať už v logistice nebo třeba na bojišti.

Nový výzkum, který uspořádal časopis amerického letectva Journal of Indo-Pacific Affairs, ale ukazuje, že vojáci z bojových jednotek se ve skutečnosti staví k autonomním robotům mnohem rezervovaněji než jejich velitelé nebo Pentagon.

Výzkum shrnuje názory 800 důstojnických kadetů a námořníků na Australian Defence Force Academy. Podle nich by významná většina oslovených vojáků nechtěla být nasazena společně s letálními a plně autonomními zbraňovými systémy.

Zároveň je pro tyto vojáky důležité, jak jsou autonomní zbraňové systémy bezpečné, přesné a spolehlivé, a jaký mají potenciál pro snižování ztrát mezi civilisty, spojenci a vlastními jednotkami.

Problém pro Pentagon?

Postoje vojáků bojových útvarů by mohly být problémem pro Pentagon, který se celý třese na to, aby se nové autonomní zbraňové systémy co nejdříve účastnily výcviku i vojenských operací. Představitelé armády již celé roky plánují, jak budou lidští vojáci bojovat bok po boku s autonomními roboty.

Mělo by to přinést celou řadu výhod, jak pro samotné vojáky, tak i pro jejich velitele a zdárný průběh celých operací. Jak by ale mohli lidé bojovat společně s roboty, když jim nevěří?

Podle majora námořní pěchoty Daniela Yurkoviche je problém ve dvou zásadních věcech. Vojáci příliš nerozumí umělé inteligenci a netrénují každý den s autonomními roboty, na které by se přitom měli spolehnout v boji, když půjde o život.

Řešení by podle něj mělo být, že se budoucí operátor autonomního robota bude podílet na vývoji a trénování jeho umělé inteligence a bude se účastnit výcviku robota ve virtuálním prostředí. Tím se z anonymního robota stane důvěrně známý kolega.

Vojáci budou mít lepší představu o skutečných možnostech a schopnostech autonomních systémů, o jejich slabých místech, i o tom, jak jim mohou být nejlépe prospěšní. Takový trénink by mohl probíhat formou virtuálních her, které by si užil jak robot, tak i jeho lidský operátor.