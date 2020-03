Volkswagen chystá výpad proti Modelu X od Tesly. Jeho elektrické SUV dojede až 500 km

Volkswagen připravuje další elektromobil. Model s označením ID.4 bude dalším členem řady ID, v rámci které už automobilka nabízí model ID.3 a další jsou už naplánovány formou konceptů. S elektrickým hatchbackem ID.3 bude novinka sdílet elektrickou koncernovou platformu MEB, tedy podvozek a systém pohonu s bateriemi.

Automobilka teď novinku představila na fotografiích, kde už je v podobě, v jaké půjde do výroby. Fotky jsou sice umělecky ztvárněné a auto se utápí v modři, ohledně designu a proporcí jsou nicméně dostatečně vypovídající. Nás by zajímaly i hlubší informace o technické stránce, s těmi však zatím máme smůlu, je jich jen velmi málo.

Auto bude k dispozici s pohonem všech čtyř, nebo jen zadních kol. Zprvu se bude nabízet právě jen zadokolka. O baterii víme zatím jen to, že bude umístěna uprostřed podlahy a že by měla vystačit na 500 km. Kapacita je ale ještě neznámá. Volkswagen drží v tajnosti i výkon motorů.

Vozy typu SUV jsou aktuálně v kurzu a pokud to Volkswagen nepřežene s cenou, mohl by být z modelu ID.4 elektrický hit. Americká konkurence v podobě Modelu X od Tesly nabídne stejný dojezd, měla by ale zůstat dražší. Cena modelu ID.4 však zatím prozrazena rovněž nebyla. Na trh by se měl ale dostat poměrně rychle, konkrétněji ještě letos.