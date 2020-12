Volkswagen se pochlubil robotem schopným autonomně dobíjet elektromobily

Německá automobilka Volkswagen představila funkční prototyp robota, který dokáže autonomně dobíjet elektromobily. Tzv. Mobile Charging Robot nápadně připomíná legendárního droida R2-D2 ze Star Wars.

Tato zařízení by v budoucnosti mohla doplňovat „šťávu“ především vozům parkujícím ve velkých rezidenčních komplexech, které by tak nemusely jezdit do stanic. Další výhodou by bylo to, že na rozlehlejších parkovištích, v podzemních garážích… by se mohlo nacházet méně drahých nabíjecích míst.

Podle tiskové zprávy Mobile Charging Robot funguje zcela samostatně – otevře si nabíjecí port, zapojí kabel atd.

„Nastavení efektivní nabíjecí infrastruktury pro budoucnost je ústředním úkolem, který představuje výzvu pro celý sektor,“ uvedl CEO Volkswagen Group Components Thomas Schmall.

„Vyvíjíme řešení, která nám pomohou vyhnout se nákladným samostatným opatřením. Mobilní dobíjecí robot a naše flexibilní rychlonabíjecí stanice jsou jen dva příklady těchto řešení,“ dodal.

Zmíněné rychlonabíjecí stanice by teoreticky mohly být zprovozněny již počátkem příštího roku. Nad dalším osudem Mobile Charging Robot však zatím visí otazník. Volkswagen totiž stále vyhodnocuje, zda má smysl používat ho ve větším měřítku.