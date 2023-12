Volkswagen vyslyšel nářky zákazníků a vrací do interiéru svých vozů fyzické ovládací prvky

Interiéry budoucích automobilů Volkswagen budou inspirovány konceptem ID 2all. Patrně nejzásadnější změnou je návrat fyzických tlačítek a ovládacích prvků. Ovládání, které bylo u modelů Golf Mk8 a ID 3 založeno především na dotykovém displeji, se totiž u zákazníků setkalo s negativní odezvou. Podrobnosti přináší britský web Autocar.

Generální ředitel Thomas Schäfer na začátku letošního roku přiznal, že prvky jako haptické ovládání tlačítek na volantu a dotykové posuvníky klimatizace „určitě nadělaly mnoho škody“. V reakci na tuto kritiku se automobilka rozhodla k razantnímu obratu a návratu některých fyzických ovládacích prvků.

Nový interiér s tlačítky a otočným ovladačem

Nový interiér má řadu fyzických (a podsvícených) tlačítek pro ovládání klimatizace a otočný ovladač na středovém tunelu, kterým se ovládá obrazovka na palubní desce nad ním, volí jízdní režim, nastavuje hlasitost audio systému a ambientní osvětlení. Nápadně podobně řešení používá BMW v autech se systémem iDrive.

Kromě hlavní centrální dotykové obrazovky pro infotainment je zde také displej s informacemi o jízdě. Interiérový designér Darius Watola, který hrál klíčovou roli v rozhodnutí Volkswagenu vrátit se k používání fyzických tlačítek, uvedl, že displej v zorném poli řidiče má zásadní význam pro bezpečnost. Dodal, že „zákazníci v Evropě mají jiný pohled“ než na jiných světových trzích a požadují „více fyzických tlačítek“.

Volkswagen bude i nadále používat dotykové obrazovky infotainmentu s ovládacími prvky, které ovšem budou větší než kdykoli předtím. Například nejnovější Tiguan je vybaven dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 15 palců.

Další revoluce proběhne v oblasti používaných materiálů – wolfsburská automobilka se snaží postupně vyřadit tvrdé plasty, lepidlo, kůži a chrom. Téměř všechny povrchy v ID 2all jsou na dotek měkké a v interiéru jsou využívány tkaniny a Alcantara. V rámci snahy o udržitelnost bude omezeno používání některých druhů dřeva a kovů.

Jak udělat z VW „love brand“

Watola vyjádřil přání, aby se co nejvíce prvků a materiálů z konceptu dostalo do sériových vozů pro rok 2025. Cílem však zůstává cena pod 25 000 eur (cca 618 000 Kč), což by mohlo znamenat nutnost omezení některých prémiověji působících materiálů v kabině.

Na obrazovkách konceptu lze volit z několika různých motivů, včetně retro grafiky z původního VW Golf. Autocar očekává, že se tato funkce dostane do sériově vyráběných vozů. Důraz je kladen také na snížení počtu součástí – například na dveřích, které spojují kliky dveří, madla a loketní opěrku do jednoho celku.

Změny v přístupu k řešení interiéru zapadají do nového pojetí designu, jehož cílem je učinit z VW „love brand“. Koncept ID 2all je manifestem záměru šéfa designu Andrease Mindta, který v únoru přešel z Bentley, a je vizí budoucích vozů VW, které mají mít „stabilní a sympatický design, vždy s tajnou ingrediencí“ a smyslem pro humor, který se k nim váže.

Mindt k novým interiérům uvedl, že budou „kvalitnější a designově hezčí“. Zdůraznil, že „zákazníci tvrdí, že čistě dotykový displej nestačí a očekávají fyzické přepínače a ovladače důležitých funkcí“. Koncept také představuje nový designový jazyk exteriéru, který vychází z klasických modelů, jako jsou Brouk, Golf a VW Polo.