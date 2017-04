Volocopter 2X: sportovní elektrická koptéra pro dva lidi jde do výroby, bude umět fungovat i jako bezpilotní „taxi“

Na trh se dostává plně elektrická koptéra Volocopter 2X, která umožňuje přepravu až dvou lidí, ale zároveň je možné ovládání na dálku, stejně jako u bezpilotních dronů. Jedná se o finální verzi, která bude moci být příští rok provozována jako „taxi“ s budoucí možností zcela automatického režimu.

Navzdory historickým představám o budoucnosti, kde se městem prohání v několika úrovních malé osobní koptéry či různé letouny a vznášedla, se stále držíme při zemi v automobilech. Vzdušný prostor je zatím využíván hlavně na dálkové lety nebo kritické použití pro rychlé přesuny pro dosažení náročných míst třeba vrtulníky.

Příchod éry malých dronů ale přinesl rychlý pokrok v oblasti menších létajících koptér, které jsou postavené pouze kolem elektrického pohonu a využívají stále dokonalejších a levnějších systémů senzorů ve spojení s umělou inteligencí. Díky tomu je ovládání nejen mnohem jednodušší, ale začíná být pomalu zcela autonomní, stejně jako to můžeme pozorovat u automobilů.

I když existuje několik projektů, které se zabývají vývojem velkých koptér a různých letounů na elektrický pohon, zatím nejdále je Volocopter, který oznámil finalizaci modelu 2X.

Volocopter 2X a šest let vývoje

Volocopter 2X vychází z předchozích prototypů VC 1 a VC 200. Jedná se o takzvanou osobní elektrickou VTOL (Vertical Take-Off and Landing) koptéru, takže dokáže vertikálně vzlétnou a přistát.

Koptéra je vyrobená z lehkých kompozitních materiálů a má celkem 18 vrtulí, přičemž elektricky jsou rozdělené do dvou samostatných obvodů. Koptéra z důvodu vyšší bezpečnosti dokáže bez problému fungovat i se čtyřmi poškozenými vrtulemi.

Systém pro ovládání zahrnuje pouze jednu páku s tlačítky (výška se ovládá tlačítky) a obsahuje i umělou inteligenci, která dokáže vyrovnávat koptéru ve stabilní poloze i při větším větru nebo turbulencích. Díky této stabilizaci se tak dokáže vyrovnat i s případnou chybou pilota nebo dokonce jeho absencí. Pokud by i přes to došlo na nejhorší a stroj se zcela poškodil nebo se stal neovladatelným, lze vypustit padák, se kterým by Volocopter měl měkce přistát na zemi.

Jen pro krátký let

K dispozici zatím sice nejsou oficiální parametry finální verze, ale můžeme vycházet z předchozí generace, která měla maximální vzletovou hmotnost 450 kg a na plně nabitých devět nezávislých baterií zvládne létat asi 15 minut s jedním člověkem.

To není moc, protože to znamená dolet mírně nad 20 kilometrů, ale pro takto krátké vzdálenosti to stačí. Navíc se počítá nejen s rychlým dobíjením (teď trvá asi dvě hodiny), ale i rychlou výměnou celých baterií. Maximální rychlost jkoptéry e kolem 100 km/h a cena by se měla pohybovat kolem 300 tisíc Eur, tedy přibližně devět milionů korun.

Bezpilotní taxi

Volocopter 2X se chlubí extrémně nízkými náklady na servis a není se čemu divit – vzhledem k elektrickému pohonu jsou více méně jedinou pohyblivou částí rotory, přičemž díky velkému počtu senzorů lze u všech neustále kontrolovat správnou funkčnost.

Podle vyjádření je Volocopter 2X méně hlučný než klasický vrtulník, což nahrává lepšímu použití v blízkosti obydlených míst. Možnosti aplikací jsou obrovské, asi nejzajímavější je ale plánované budoucí použití coby autonomního leteckého „taxi“, které vás rychle dostane někam, kam by to autem nebo jiným druhem dopravy bylo příliš pomalé nebo třeba nemožné.

Volocopter 2X lze ale díky dálkovému ovládání používat i jako samostatný dron, který bude třeba převážet menší náklad a podobně. Jedinou slabší vlastností tak zůstává hlavně doba letu, která by mohla být určitě lepší. Bohužel jedinou možností, jak to zlepšit v rámci této konstrukce jsou efektivnější baterie nebo ještě lehčí materiály použité u konstrukce.

Uvidíme, zda Volocopter 2X spustí nějakou novou revoluci a ukáže ten správný směr.