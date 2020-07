Volvo bude pro své robotické taxíky používat autonomní technologie Waymo

Automobilka Volvo bude pro svou flotilu samořídících taxíků používat autonomní technologie Waymo. Skutečnost, že dceřiná společnost Alphabetu bude exkluzivním dodavatelem technologií čtvrté úrovně autonomie, oznámily obě firmy ve společném tiskovém prohlášení.

V praxi to bude znamenat, že Volvo integruje autonomní technologii Waymo, považovanou ve svém oboru za jednu z nejlepších na světě, do flotily robotických taxíků. Dohoda se vztahuje také na dvě značky spadající pod švédskou automobilku – výrobce elektromobilů Polestar a na čínskou automobilku Lynk & Co.

Volvo věří Googlu

„Plně autonomní vozidla mají potenciál zlepšit bezpečnost silničního provozu na dosud nevídanou úroveň a přinesou revoluci ve způsobu, jakým lidé žijí, pracují a cestují,“ uvedl v prohlášení technický ředitel Volva Henrik Green.

Čtvrtá úroveň autonomie je v segmentu samořídících vozidel považována za základ. Auta s touto výbavou by měla být v určených místech a za dobrých povětrnostních podmínek schopna prakticky zcela samostatného provozu.

Volvo je již čtvrtým výrobce automobilů, který se v tomto směru hodlá spolehnout na řešení od Wayma. V nedávné minulosti došlo k uzavření podobných dohod s automobilkami Nissan-Renault, Fiat Chrysler a Jaguar Land Rover.

Waymo versus Uber

V uplynulých letech se Volvo podílelo na testování autonomních technologií pro Uber. Spolupráci však poznamenala smrtelná nehoda z roku 2017, při které vůz chybně identifikoval chodkyni, přecházející s kolem vozovku. V loňském roce obě společnosti představily společně vyvinutou verzi samořídících technologií pro Volvo XC90.

Jistým paradoxem je fakt, že v roce 2017 Waymo žalovalo Uber za údajné krádeže několika svých autonomních technologií. Uber nyní zvažuje, zda bude muset uzavřít licenční smlouvu s Waymem, nebo jestli provede změny návrhu své technologie vozidla. Nezávislé vyšetřování totiž zjistilo, že Uber stále používá některé návrhy Wayma.

„Tato dohoda nemá vliv na dodávky vozidel Volvo pro Uber,“ řekl mluvčí společnosti Volvo. „Budeme i nadále dodávat Uberu připravená autonomní auta.“ Švédská automobilka také hodlá nabízet částečně automatizovaná vozidla vybavená LIDARy, vyrobenými americkým startupem Luminar. Ta začnou sjíždět z výrobních linek v roce 2022 a mají být schopna jezdit po dálnici bez zásahu člověka.