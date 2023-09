Volvo už příští rok skončí s naftovými motory. V roce 2030 chce být plně elektrické

Volvo oznámilo, že uspíší konec naftových motorů, z nabídky zmizí začátkem roku 2024. Automobilka vlastněná čínskou společností Geely se zavázala k plnému přechodu na elektrický pohon nejpozději v roce 2030. To je o pět let dříve, než to bude vyžadovat evropská legislativa.

Ještě v roce 2015 měla více jak polovina v Evropě prodaných aut naftový motor, dnes jsme podle různých odhadů na pouhých 15 %. Jak významný je konec dieslů konkrétně pro Volvo? Většinu na evropských prodejích měly ještě v roce 2019, ale v roce 2022 už šlo o necelých 9 %. Za srpen 2023 měla třetina prodaných Volv plně elektrický nebo hybridní pohon.

Přehled plánů automobilek k elektrické budoucnosti najdete zde:

Via Yahoo Finance