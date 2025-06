Voyager 1 příští rok překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. Zabralo mu to téměř půlstoletí

Nejvzdálenější umělé sondy Voyager 1 a Voyager 2 se po bezmála 48 letech ve vesmíru nacházejí zhruba 25 a 21 miliard kilometrů daleko. Od Slunce se každou sekundu vzdálí o dalších 17, respektive 15,3 kilometrů, no a pokud nenastanou nečekané komplikace, NASA s nimi definitivně ztratí kontakt někdy v polovině příštího desetiletí.

Možná to ale bude mnohem dříve, jak jsme totiž připomněli před měsícem, motory obou plavidel postupně zanášejí rezidua hydrazinového paliva a ucpávají trysky. Sondy přitom musejí provádět průběžné korekce, aby jejich antény co nejlépe mířily k Zemi.



Stav sond Voyager 1 a Voyager 2 25. června v 16:01

Oba voyagery se nacházejí už tak daleko, že se jejich vzdálenost mění v prakticky jen těžce představitelnou hodnotu.

Stručně řečeno, hodnota 25 miliard kilometrů sama o sobě… Působí vlastně úplně stejně jako třeba pětatřicet. Chybí lidsky dostatečně intuitivní srovnání a kontext.

Jeden světelný den od Země

O jedno takové se nedávno pokusili kolegové z IFLScience, kteří si položili otázky, kdy Voyager 1 dosáhne vzdálenosti jednoho světelného dne od Země. Podle jejich hrubých odhadů této mety dosáhne někdy v listopadu příštího roku.

Světlo ve vakuu za 24 hodin uletí dobrých 25,9 miliard kilometrů a Voyager 1 se nyní nachází 24,9 miliard kilometrů daleko. Zbývá tedy už jen jedna miliarda.

Světelná jednotka Vzdálenost ve vakuu, zaokrouhleno 1 pikosekunda 0,3 milimetrů 1 nanosekunda 30 centimetrů 1 mikrosekunda 300 metrů 1 milisekunda 300 kilometrů 1 sekunda 300 tisíc kilometrů 1 minuta 18 milionů kilometrů 1 hodina 1,08 miliarda kilometrů 1 den 25,9 miliard kilometrů

Nejbližší hvězdy, jejichž vzdálenost počítáme na světelné roky, jsou ale v tomto směru a při těchto rychlostech prozatím naprosto nedostižný cíl. Než se k podobným metám oba voyagery vůbec přiblíží, uplynou ještě desítky tisíc let.

I nejrychlejší umělá sonda je jen kosmický šnek

Na stranu druhou je ale třeba připomenout, že sondy jsou sice nejvzdálenější člověkem vyrobené stroje, rozhodně to ale nejsou žádní rychlostní přeborníci.

Tím je prozatím sonda Parker Solar Probe, která v roce 2024 dosáhla relativní rychlosti ke Slunci úctyhodných 191 km/s. Tedy 0,064 % rychlosti světla.



Už jen 47 tisíc let a Voyager 1 prolétne okolo hvězdy AC+79 3888 v souhvězdí Malého vozu, pochlubila se zkraje května NASA. Tak si to nezapomeňte dát do kalendáře

Sice jsme v tomto případě s pomocí sluneční gravitace zrychlili o celý řád a cesta z Prahy do Brna by zabrala pouhopouhou sekundu, v kosmickém měřítku je to ale stále doslova šnečí tempo.