Voyager Space a Airbus Defence and Space budou společně vyvíjet komerční vesmírnou stanici

Společnosti Voyager Space a Airbus Defence and Space minulý týden oznámily, že budou vyvíjet komerční vesmírnou stanicei zvanou Starlab.

„Tento transatlantický podnik se stopami na obou stranách oceánu spojuje zájmy nás samých, Voyageru a našich příslušných vesmírných agentur. Naše týmy se společně zaměřují na vytvoření bezkonkurenční vesmírné destinace jak po stránce technologické, tak obchodní,“ konstatoval Jean-Marc Nasr z Airbusu.

Jakmile bude Starlab dokončena, mohla by ji využívat např. European Space Agency (ESA), která již dříve odmítla posílat své astronauty na čínskou stanici Tchien-kung 3.

Skutečnost, že Airbus Defence and Space sídlí v Evropě, samozřejmě případnou spolupráci může značně usnadnit. „Díky partnerství s Airbusem budeme ve skvělé pozici, abychom ESA pomohli zjistit, co by pro ně mohlo fungovat,“ uvedl prezident Voyager Space Matthew Kuta.

Starlab bude určena především pro výzkumné účely – s využitím v oblasti vesmírného turismu se tedy moc nepočítá. K jejímu transportu na oběžnou dráhu by měl být dostačující jeden start, přičemž veškerými vědeckými přístroji, které klienti budou potřebovat, bude vybavena již na Zemi.

„To, na co se zaměřujeme, je všechno, co co dělá Mezinárodní vesmírná stanice – abychom v tom mohli pokračovat, ale s modernějším vybavením, technologiemi i schopnostmi.“