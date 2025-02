Všichni jdou do bojových dronů. Pákistán představil celou rodinu sebevražedných letounů BLAZE

Ve Spojených arabských emirátech se v týdnu konal věhlasný mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDEX a návštěvníci pomalu hodnotí nejzajímavější novinky pro letošní sezónu.

Komunitu zaujala třeba nový pákistánský chytrý sebvevražedný dron BLAZE-25 od tamního výrobce Global Industrial & Defence Solutions (GIDS). Vypouští se z tubusu a je navržený pro přesné smrtící údery na relativně krátkou vzdálenost.

BLAZE-25 je nejmenší a nejkompaktnější představitel stejnojmenné řady, což mu dává možnost velmi flexibilního operačního nasazení. Hmotnost dronu je cca 25 kg. Jeho elektrický pohon je výhodou pro mise, které vyžaduje co nejmenší akustikou a termální stopu letounu. BLAZE-25 má operační dosah až 75 kilometrů. V cílové oblasti může vyčkávat na útok až jednu hodinu.

Předností dronu je jeho dvojí využití. Kromě tradiční sebevražedné munice totiž může sehrát i roli taktického průzkumného dronu. Datová linka pro komunikaci s dronem má dosah 10 kilometrů, což naznačuje, že v navádění dronu na cíl hraje podstatnou roli zapojení autonomních systémů řízení. Díky tomu je BLAZE-25 méně zranitelný útoky v rámci elektronického boje.

Střední BLAZE-50 a dálkový BLAZE-75 na 500 km

BLAZE-50 středního dosahu dopraví bojovou hlavici o váze 20 kg do vzdálenosti 180 kilometrů. Jeho specialitou je útok shora proti obrněným cílům. Podobně jako dron BLAZE-25 může provádět i průzkum. BLAZE-75 je „strategickým“ dronem dlouhého dosahu, které dopraví 30 kg nákladu do úctyhodné vzdálenosti 500 kilometrů. Pro let ke vzdáleným cílům může využít benzínový pohon.

Pákistánská řada sebevražedných dronů přichází v době, kdy se celá strategie moderního válčení mění na dronové války. Sebevražedné drony představují jejich zásadní prvek. Úspěch těchto dronů vyplývá z možnosti likvidovat velmi hodnotné cíle s nízkými, někdy jen vyloženě symbolickými náklady. Každá země, která myslí moderní válčení vážně, by měla se sebevražednými drony počítat. Pákistán nehodlá stát stranou.

Zdroj: Defence blog