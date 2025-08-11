Všichni máme elektromobily. Do toho přijde inženýr s myšlenkou auta na benzín. Budete si myslet, že je úplný blázen (komentář)

Zajímavý myšlenkový experiment. Jako sloupek pro Evening Standard ho sepsal Rory Sutherland a otevřeně přiznává, že základní myšlenku už delší dobu používají špičkoví investoři Warren Buffett a Charlie Munger. V posledních dnech se po sociálních sítích rozeběhl útržek rozhovoru, kde Rory myšlenku zopakoval.
Rory Sutherland
Viceprezident Ogilvy, což je celosvětově jedna z největších agentur v oblasti reklamy, marketingu a public relations. Rory ve firmě v roce 2012 založil oddělení Ogilvy Behavioral Science zaměřené na behaviorální vědu a aplikaci poznatků psychologie a behaviorální ekonomie do marketingu.
Ale zpět k myšlence, kterou zkusím volně přeložit. V původním znění ji najdete v čase 1:47 v rozhovoru pro The Consumer Behavior Lab. Mimochodem, pokud máte čas, pusťte si ho celé, stojí za to.
Představte si, že je to celé obráceně. Všechna auta jsou elektrická, my v nich běžně jezdíme a nabíjíme je. Do toho přijde inženýr z Volkswagenu, který se úplně utrhl ze řetězu, a začne nám tvrdit, že má lepší nápad!
Okay, je to hodně složité. Do auta dáme obrovskou nádrž s hořlavou kapalinou, kterou pak přivedeme do takových válců, a tam vyvoláme explozi. Celou sérii explozí! Bohužel to produkuje točivý moment pouze v omezeném rozsahu otáček, takže budeme potřebovat něco, čemu se říká převodovka, do té budeme potřebovat olej. A pak budeme potřebovat vzduchový filtr. A pak budeme potřebovat vodní filtr a hromadu dalších věcí.
Okay, je to tišší?
Ne. Ne. Právě naopak. Je to hlučné jako čert!
Ehm, je to čistší?
Ne. Ne. Prdí to zezadu.
Dobře. Dobře. Takže, je to jednodušší na výrobu?
Ne. Ne. Ne. V tomhle pohonu je 250 pohyblivých částí. Vím, že elektromobily jich mají jen sedm, ale tohle potřebuje 250.
Ehm, jasně. Takže, jaká je tu výhoda?
No, dá se to opravdu rychle natankovat!
Dá se to natankovat doma?
Ne, samozřejmě nedá! Zbláznili jste se? Přece nebudete mít doma benzín. Budete muset jet na speciální místo u silnice.
Po tomhle rozhovoru kariéra toho inženýra skončila!
Jasně, je tu 0,05 % populace, které běžně najedou 560 km denně a mají tak obrovské močové měchýře, že nikdy nemusí zastavit. Ti v tomhle šíleně složitém systému najdou jistou výhodu, ale my ostatní budeme trpět.