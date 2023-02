Všude kolem nás je spousta psychopatů. Proč nevymřeli, anebo proč naši společnost úplně neovládli?

Stačí se jen trochu porozhlédnout a psychopaty najdeme skoro všude. Vyznačují se slabými emocemi, nedostatkem empatie a morálky. Chovají se antisociálně a jejich výrazným povahovým rysem je lhaní, podvádění a klamání. Proč jedni psychopati sedí ve vězení a druzí na významných postech? Vysokou šanci na odhalení psychopatů budeme mít, když zapátráme mezi lidmi na vlivných pozicích. Odhaduje se, že až pětina vedoucích pracovníků vykazuje „klinicky relevantní úroveň“ psychopatického jednání. Přitom v celé populaci se psychopati vyskytují s četností kolem 1 %. Z evolučního hlediska představuje psychopatie záhadu. Její rysy vnímáme tak negativně, že pokud by byla aspoň zčásti založena dědičně, měli by její nositelé v průběhu generací vymizet nebo by jich mělo razantně ubýt. Nikdo by s nimi nechtěl mít nic společného a těžko by hledali partnery pro plození dětí. Navzdory všemu se ale psychopati v populaci drží. Předpoklad, že je psychopatie vývojově nevýhodná, je však mylný. V některých situacích může psychopatie dokonce přinášet výhody. Jak nedávno prokázal Jonathan Goodman z University of Cambridge, může to být způsobeno silně vyvinutou schopností psychopatů předstírat vysoce ceněné vlastnosti.

Tajemství úspěchu psychopatů Ve vývoji lidské společnosti sehrála důležitou roli důvěra a důvěryhodnost. Evolučně patřili vždy k nejúspěšnějším lidem ti, kteří jsou považováni za spolehlivé a lze jim tedy důvěřovat. Důvěra je klíčem ke spolupráci a ta pomohla lidem na výsluní. Žádný jiný živočich není schopen tak intenzivní spolupráce, jako Homo sapiens. Zvířata spolupracují většinou jen v rámci blízce příbuzných skupin nebo v situacích, kdy se živočichové znají a vědí, že když jeden druhému pomůže, může příště očekávat pomoc od druhých. Je to tedy spolupráce buď „v rodině“ nebo „něco za něco“. V lidské společnosti se ale spolupracuje i na ryze nezištné bázi. Cizinci, který se ptá na cestu, poradíme, i když s ním nejsme příbuzní a pomoc nám s vysokou pravděpodobností nikdy neoplatí. Také dobrovolný dárce krve se nedočká vděku od člověka, kterému jeho krev zachránila život a kterým asi nebude nikdo z jeho příbuzných. Lidská spolupráce fungovala bezvadně v dobách, kdy lidé žili v malých společenstvích, kde se všichni dobře znali. Tam se pro podvody nabízel jen minimální prostor. Když se však skupiny lidí zvětšily např. životem ve velkých městech, bylo vyloučené, aby se všichni dobře znali. Naši předci proto museli najít způsoby, jak zajistit, aby lidé, které potkali, byli ochotní k poctivé spolupráci. Při lovu ve volné přírodě bylo snazší důvěřovat rodičům nebo sourozencům než uvěřit cizímu člověku. Cizinec mohl lovce napadnout a uzmout mu kořist. Spolupráce s cizím člověkem proto vyžaduje důvěru. Cizinec musel přesvědčit, že spolupráci bere poctivě. Lidé ale mohli samozřejmě také podvádět. Předstírali důvěryhodnost a poctivost a následně pak mohli důvěřivce napadnout, okrást či dokonce zabít. Podvodníci, kteří tohle zvládli, se dostávali do výhody. Získávali víc potravy a nic netušící okolí je dokonce mohlo považovat za zdatné lovce. Pomohly až tvrdé tresty Podvádění představovalo pro rozvoj spolupráce ve společnosti problém. Lidé si proto na ochranu před podvodníky, kteří zneužívali spolupráci ve svůj vlastní prospěch, vyvinuli účinné nástroje, jako je trest. Tvrdé tresty vedly k tomu, že se podvádění ve společenstvích našich předků nikdy nevyplácelo, a proto se ani příliš neuplatňovalo. Naši předci si také vyvinuli schopnost odhalit podvodníky. Zvláště ve skupinách, kde se za podvody trestalo velmi tvrdě to znevýhodňovalo podvodníky. Z důvěry se tak stal jakýsi rychlý test. Místo toho, abychom pomalu a uvážlivě rozhodovali o tom, zda někdo je nebo není důvěryhodný, hledáme často čistě podvědomě několik málo signálů a na jejich základě se pak rozhodujeme. Všichni to děláme za den mnohokrát. Když si vybíráme zboží na internetových obchodech, rozhodujeme se, zda budeme důvěřovat lidem, kteří je provozují. Zda se tam opravdu prodává to, co se inzeruje, a jestli je cena za zboží přiměřená. Důvěra a její posuzování se tak staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Tento přístup v sobě podle Jonathana Goodmana skrývá vážné úskalí. Čím je společnost složitější, tím snazší je pro lidi předstírat ochotu ke spolupráci. Obchodnici třeba předstírají, že zboží je kvalitnější, než tomu je ve skutečnosti, a že cena za zboží je férová. Spoléhají přitom na to, že jim tyhle podfuky aspoň na nějakou dobu většina zákazníků neprokoukne. Podvádění a únik před trestem je za těchto podmínek evolučně velmi dobrá strategie. Nikdo k ní nemá lepší předpoklady než psychopat. Pokud to potřebuje, získává velmi přesvědčivým předstíráním a klamáním důvěru ostatních. Když už tyto lidi nepotřebuje, tak získanou důvěru zradí. „Z tohoto pohledu je až překvapivé, že psychopatů není mezi námi více. Obsazují velký počet mocenských pozic. Netíží je výčitky, když zneužívají ostatní. Dokonce se zdá, že mají více partnerských vztahů. To naznačuje, že při plození dětí nenarážejí na žádnou bariéru, což je hlavní kritérium evolučního úspěchu,“ říká Jonathan Goodman.