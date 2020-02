VW vsází na elektromobilitu. Do nabídky by se mohl dostat i elektrický sporťák

Od malého dostupného hatchbacku, rodinného kombíku, řady SUV až po nostalgický mikrobus, Volkswagen má se svou startující rodinou elektromobilů ID velké plány. Vlastně tedy nepřekvapí, že podle zdrojů britského Autocaru pracuje automobilka také na sportovním elektrickém modelu, který by zapadl na samý vrchol portfolia.

Stejně jako všechny další plánované elektromobily koncernu VW i zamýšlený sporťák by využil platformu MEB. Publikace rovněž zmiňuje, že tento model by fungoval jako předzvěst plně elektrického Audi TT – tedy v případě, že by si ponechalo svůj charakter sportovního kupé.

VW už má pracovat na řadě studií, přičemž po rozhodném výběru by již započal kompletní vývoj nového modelu. Novinka je označována za místo premiéry nové technologie baterií, která se později dostane do všech ostatních výkonných elektromobilů Volkswagenu. Poznatky budou využity z projektu rekordního speciálu ID.R.

Jelikož má ale Volkswagen seznam nadcházejících elektromobilů rodiny ID už vskutku rozsáhlý a největší zájem vytvoří praktické modely, na sporťák určený těsnému okruhu zájemců určitě nebude tolik spěchat. Mluví se o příchodu do pěti let.

Článek připravila redakce AutoRevue.cz. V galerii koncept Volkswagen BlueSport z roku 2009.