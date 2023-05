Vybudování Dysonovy sféry by vyžadovalo rozebrat planetu o velikosti Jupitera

Dysonova sféra je hypotetická megakonstrukce, která by umožnila využívat absolutně veškerou energii uvolňovanou nějakou hvězdou. Její koncept jako první navrhl fyzik Freeman Dyson a to v roce 1960.

Vědecká novinářka Jaime Green nyní ve své nové knize The Possibility of Life uvedla, že kdybychom Dysonovu sféru skutečně chtěli vybudovat, museli bychom mj. provést demolici planety zhruba o velikosti Jupitera.

„Pokud byste chtěli dostatek materiálu na stavbu takové věci, museli byste v podstatě rozebrat planetu, a ne zrovna malou – spíše jako Jupiter,“ konstatovala.

Krok za krokem...

To ale samo o sobě ještě rozhodně neznamená, že podobný projekt je nerealizovatelný. Např. astrofyzik Jason Wright poukázal na to, že stavba by mohla probíhat dlouhou dobu, kousek po kousku. Jak přirovnání použil vznik Manhattanu.

„Bylo to do určité míry plánované, ale nikdo nikdy neřekl: 'Hej, vybudujme tady obrovské město'. Každá generace ho prostě o něco zvětšila,“ argumentoval v rozhovoru s Green.

Pro zajímavost doplňme, že po Dysonových sférách pátrají i někteří astronomové, kteří se usilovně snaží objevit známky existence mimozemského života.