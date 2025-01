Vykouření jedné cigarety ubere člověku z očekávané délky života 20 minut

Když se řekne „kouření škodí zdraví“, většina z nás si představí varování na krabičce cigaret s odstrašujícím obrázkem. Nejnovější vědecký výzkum však přináší konkrétnější číslo – každá vykouřená cigareta vám může zkrátit život o celých 20 minut. Proč právě 20 minut? A co to znamená pro kuřáky, kteří si denně dopřejí krabičku? Pojďme se na to podívat podrobněji.

V roce 2000 vědci odhadovali, že jedna cigareta ukrojí z vašeho života přibližně 11 minut. Tento odhad však vycházel z dat britských lékařů (primárně mužů), kteří byli sledováni po dobu 40 let. Nejnovější výzkum, provedený odborníky z University College London, aktualizoval tuto hodnotu na základě dat ze studií trvajících dalších 20 let a zahrnujících také ženy. Výsledek? Průměrný muž ztratí na každé cigaretě 17 minut života, zatímco žena dokonce 22 minuty.

Z výsledků se zdá, že ženy jsou na škodlivé účinky kouření citlivější než muži. Podle vědců je to částečně způsobeno rozdíly v metabolismu a reakci těla na toxiny obsažené v cigaretovém kouři. Navíc se ukázalo, že ženy častěji vdechují kouř hlouběji, což zvyšuje expozici škodlivým látkám.

Jak kuřáci přicházejí o týdny života

V praxi by to znamenalo, že pokud si denně zapálíte deset cigaret, pak v průběhu jednoho týdne přijdete o celý den života. Když přestanete kouřit na začátku ledna, tak do konce února můžete získat jeden týden k dobru. A pokud vydržíte až do srpna, získáte tím téměř měsíc života. Vědci upozorňují, že i pouhá jediná cigareta denně má dlouhodobý dopad – za 10 let ztratíte přes 43 dní života.

Přestat kouřit se vyplatí v jakémkoli věku

Jedním z nejdůležitějších zjištění je, že kouření zkracuje nejen stáří, ale především roky života, kdy člověk ještě bývá v relativně dobrém zdravotním stavu. Kuřáci často mívají zdravotní problémy mnohem dříve než nekuřáci. Buďme konkrétní: například šedesátiletý kuřák má stejný zdravotní profil jako sedmdesátiletý nekuřák.

Mnoho kuřáků je přesvědčeno, že snížením počtu vykouřených cigaret výrazně sníží riziko. Pravda je ale taková, že se v konečném součtu počítá každá cigareta. Navíc kuřáci, kteří se snaží omezit počet vykouřených kusů, mívají tendenci hlouběji vdechovat cigaretový kouř, což částečně vyrovnává snížení počtu cigaret. Jedinou cestou, jak skutečně snížit riziko, je úplné skoncování s touto závislostí.

Přestat kouřit se vyplatí v jakémkoli věku

Dobrou zprávou je, že přestat kouřit se vyplatí v jakémkoli věku. I když jste kouřili desítky let, odvykání přináší téměř okamžité výhody. Do 24 hodin po poslední cigaretě se začíná regenerovat srdce a plíce a během několika následujících měsíců se výrazně snižuje riziko infarktu a mrtvice.

Vědci zmiňují i ekonomický dopad kouření. Kromě samotných nákladů na cigarety platí kuřáci více za zdravotní péči a léky. Podle britských statistik stojí kouření cigaret ekonomiku miliardy liber ročně kvůli ztrátě produktivity a nákladům na zdravotní systém. Vedle toho také způsobuje jen v Británii přibližně 80 000 úmrtí každý rok.

Pokud hledáte motivaci k tomu, abyste cigarety odložili, možná vám pomůže právě informace o ztracených 20 minutách. Vědci to shrnuli jasně: „Každá cigareta stojí cenné minuty života, a čím dříve přestanete, tím delší a zdravější život můžete očekávat.“

Výsledky vědeckého bádání

Studie má několik omezení, na která sami autoři upozornili. Především se jedná o průměrné hodnoty, které neodrážejí individuální rozdíly mezi kuřáky. Každý člověk reaguje na kouření jinak – některým lidem se podaří vyhnout vážným nemocem i po desetiletích kouření, zatímco jiní mohou onemocnět nebo zemřít na následky kouření již v relativně mladém věku. Výsledky jsou také ovlivněny různými faktory, jako je genetika, životní styl nebo socioekonomické postavení.

Dalším nedostatkem je předpoklad, že počet cigaret, které člověk denně kouří, zůstává po celý život konstantní. Ve skutečnosti lidé často mění své návyky – někteří přestávají a zase začínají, jiní s věkem snižují počet vykouřených cigaret. Studie také pracovala s údaji o průměrné koncentraci nikotinu v cigaretách, ale nezohlednila změny v obsahu dehtu a dalších škodlivých látek, které se v průběhu let měnily.

Přestože moderní cigarety často obsahují méně dehtu než v minulosti, kuřáci to často kompenzují tím, že kouří intenzivněji, což může negativní dopad cigarety vyrovnat. Studie tak poskytuje užitečný pohled na průměrné riziko, ale nemůže předpovědět osud každého jednotlivého kuřáka.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány 29. prosince 2024 v odborném časopise Addiction. Toto periodikum publikuje články pokrývající široké spektrum témat – od epidemiologie, prevence a politiky v oblasti závislostí až po klinické studie a neurovědní výzkumy. Klíčovým prvkem je přísné recenzní řízení, které zajišťuje vysokou kvalitu publikovaných studií.

Zdroje: onlinelibrary.wiley.com, gizmodo.com, independent.co.uk, sciencealert.com.