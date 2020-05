Vyléčení pacienti mají imunitu proti onemocnění COVID-19, ukázala nová americká studie

Kolem nového koronaviru SARS-CoV-2 a jím způsobovaného onemocnění COVID-19 panuje celá řada dosud nevyjasněných otázek. Odpovědi na ně hledají vědecké týmy z celého světa. Velké nejasnosti panovaly především ohledně toho, zda pacienti, kteří nemoc prodělali, proti ní získávají imunitu.

Vědci z amerického La Jolla Institute for Immunology publikovali v odborném časopise Cell výsledky své studie, podle které pacienti, jež prodělali onemocnění COVID-19, získávají imunitu proti novému koronaviru. Informace je důležitá především s ohledem na vývoj vakcíny proti této nemoci.

Imunita proti COVID-19

Zahraniční média označují výsledky studie za dobrou zprávu. Závěry říkají, že lidské tělo si poté, co se zbaví onemocnění, dokáže vybudovat spolehlivou imunitu proti viru. „Zaznamenali jsme velmi silnou reakci T-lymfocytů (druh bílých krvinek)“ uvedl jeden z autorů studie Alessandro Sette.

Do studie bylo zahrnuto dvacet lidí, kteří se úspěšně zotavili z nemoci COVID-19. Výsledky jsou důležité především proto, že umožňují pochopit, jak organismus reaguje a buduje si imunitu vůči viru. To je zásadní s ohledem na vývoj vakcíny, kterou by bylo možné použít pro preventivní očkování. Sám Alessandro Sette konstatoval, že: „Tato zjištění jsou opravdu dobrou zprávou pro vývoj vakcíny.“

Odborníci si pro účely studie vybrali jedince, kteří měli normální průběh onemocnění, jež nevyžadoval hospitalizaci na nemocničním lůžku. Chtěli zjistit, jak vypadá normální imunitní reakce, protože se virus může u některých lidí chovat velmi nestandardně.

Důležitý krok vpřed

U účastníků studie byla sledována reakce T-lymfocytů, které hrají důležitou roli v imunitním systému. Jsou podstatou specifické (získané) buněčné imunity, při níž potírají například nádorové buňky či buňky napadené viry. Ukázalo se, že tyto „obranné buňky“ jsou schopné eliminovat buňky infikované virem.

Konkrétně byly u 70 % vyléčených detekovány specifické T-lymfocyty CD8+ a u 100 % pak i T-lymfocyty CD4+. Krista Bledsoe z časopisu Cell dodává, že publikovaný článek je předběžný a v dohledné době bude zveřejněna plná verze studie.

Vědci již nějakou dobu vědí, jakým způsobem nový koronavirus napadá buňky nakaženého organismu. Primárně jde o takzvaný spike protein, jež je virem používán k navazování na lidské receptory. Následně dochází k replikaci, tedy množení viru. Vědci se nyní snaží najít způsob, jak zablokovat tento mechanismus a zabránit interakci viru s lidskými buňkami.

Koronavirus online