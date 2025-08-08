Vylepšené sklo znamená konec čištění solárních panelů. Využívá elektrické pole a prach z něj sám odskakuje

S prachem na citlivých površích bojujeme odjakživa. Ať už jde o okna mrakodrapů, jejichž mytí je drahé a nebezpečné, nebo o solární panely v poušti, kde nánosy prachu mohou snížit jejich výkon až o polovinu. Vědci z čínské univerzity Če-ťiang představili řešení, které se zdá být elegantně prosté. Vyvinuli sklo, které se aktivně samo čistí pomocí elektrického pole.
Základem technologie jsou průhledné elektrody vytvořené leptáním tenkých vrstev oxidu india a cínu na skleněném podkladu, které jsou chráněné tenkou polymerovou fólií. Přivedením střídavého napětí (typicky 5 kV při frekvenci 10 Hz) vznikne nehomogenní elektrické pole, které začne působit na usazené nečistoty. Zní to možná jako kouzlo, ale vše stojí na propracované fyzice částic a elektrických sil.
Odstraní 98 % nečistot za deset sekund
Prachová zrnka kloužou nejen do stran, ale vlivem komplexních sil, zejména Coulombovy, dielektroforetické, van der Waalsovy, gravitační a třecí, doslova odskakují od povrchu. Celý proces je nesrovnatelně účinnější než doteď známé samočisticí povrchy inspirované například listy lotosu či dřívější technologie, které byly závislé na dešti, stěračích nebo kapilárních jevech.
Vylepšené sklo může znamenat konec čištění solárních panelů
Autoři této novinky dokázali v laboratorních testech odstranit nejen běžný prach, ale i lidským okem těžko viditelný jemný sediment organického a anorganického původu. Účinnost čištění je přitom blesková: během několika sekund zmizí až 98 % všech usazenin (reálná účinnost závisí na typu částic a pohybuje se mezi 94 a 98 %).
Nejzajímavější na celém řešení je jeho dvojí funkce. Sklo nejenže aktivně odstraňuje již usazené nečistoty, ale díky takzvanému „efektu stínění částic“ také brání usazování nových. Elektrické pole totiž odpuzuje nečistoty poletující ve vzduchu a snižuje tak jejich usazování o téměř 90 %. Tím zajišťuje trvalou ochranu i v mimořádně prašném prostředí či suchých podmínkách, které panují například v pouštních oblastech.
Vyvinuté sklo je tlusté pouhých 0,62 milimetru a je tvořeno sendvičovou strukturou: skleněnou základnou, elektrodami z oxidu india a cínu a tenkým izolačním filmem z PET. Jeho vliv na prostupnost viditelného světla je zanedbatelný: vědecká měření ukazují ztrátu transparentnosti jen něco málo přes procento.
Ideální nejen pro solární panely
Mírné ztráty propustnosti se týkají především infračervené části spektra, což je skvělá zpráva například pro solární panely, jejichž efektivita závisí nejvíce na viditelném světle. To znamená, že světlo prochází téměř beze změn, ať už jde o sluneční energii pro fotovoltaiku nebo přirozené osvětlení interiérů. Celá technologie tak může výrazně změnit způsob, jakým se staráme o čistotu oken, solárních panelů nebo skleněných fasád.
Během vývoje vědci narazili na zajímavé překážky. U původních prototypů s rovnými elektrodami se prachová zrnka zasekávala na jejich okrajích v takzvaných „stagnačních zónách“. Změnili proto geometrii elektrod na vlnitou. Částice tak získaly při pohybu podél zakřivených okrajů dostatečnou setrvačnost k tomu, aby se z těchto pastí vymanily a opustily povrch skla.
Celý systém je navržen s důrazem na jednoduchost výroby, ceny vstupních surovin a provozuschopnost ve velkém měřítku. Výroba spočívá v běžném průmyslovém procesu leptání elektrod a nanesení ochranné vrstvy, což umožňuje rychlou a levnou masovou produkci. Není třeba žádné vzácné materiály ani složité stroje, jde o technologii s reálným potenciálem pro masovou výrobu.
Otevírá se tak cesta k bezúdržbovým oknům výškových budov, samočisticím sklům automobilů, efektivnějším skleníkům, kosmickým sondám, a především k solárním elektrárnám, které si bez jediné kapky vody, chemie či náročné údržby udrží maximální výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.