Vypadá to jako složený stůl na kolečkách, ale je to elektrický skútr od Hondy. Ujede až 19 kilometrů

Nový skládací elektrický skútr Honda Motocompacto vzbudil po svém představení velký mediální zájem. Ideově totiž vychází z doslova legendárního skútru Honda Motocompo z 80. let. Tehdy se jednalo o roztomilý skládací moped, který se vešel do kufru malého hatchbacku.

Novinka ale nejezdí na benzín, nýbrž ji pohání elektrická energie. Vozítko ve složeném stavu připomíná skládací stolek na kolečkách. Abyste ho přeměnili na skútr, stačí vysunout řídítka, sedadlo a zadní kolo, načež můžete odjet na něčem, co se vzdáleně blíží k elektrickému jízdnímu kolu.

Krabice na kolečkách

Honda uvádí, že je skútr díky hliníkovému rámu a kolům „lehký“, ale se svými 41 kilogramy patří do stejné váhové kategorie jako některá elektrokola a s dojezdem „až 19 kilometrů“. Ostatně nabízí i stejnou dojezdovou vzdálenost – dobrou zprávou je však poměrně krátká doba nabíjení – naplnění baterie na maximální kapacitu má trvat zhruba 3,5 hodiny.

Honda Motocompacto je navržena tak, aby ji bylo možné snadno vzít do prostředku veřejné dopravy nebo naložit do kufru auta. To by mohl být zásadní argument pro obyvatele měst, kteří hledají dopravní prostředek na „první a poslední míli“, respektive v tomto případě prvních a posledních dvanáct mil.

Budoucí majitelé se, kromě omezeného dojezdu, budou muset smířit také s maximální rychlostí dosahující 24 kilometrů za hodinu. Skútr pohání jeden motor s permanentním magnetem, který na přední kolo dodává výkon 0,65 koně a točivý moment 11,8 Nm.

Elektrický skútr Honda Motocompacto

Na rozdíl od klasických elektrických koloběžek je skútr Motocompacto vybaven sedadlem a stupačkami pro tradičnější zážitek z jízdy. Kromě toho je osazen předními a zadními světly, ukazatelem stavu nabití a digitálním rychloměrem. Nastavení stroje lze měnit prostřednictvím Bluetooth z aplikace v chytrém telefonu.

Prodeje elektrického skládacího skútru Honda Motocompacto začnou v listopadu, přičemž cena se má pohybovat pod 995 americkými dolary (tj. v přepočtu pod 22 800 Kč). K dispozici bude výhradně na webových stránkách Honda a u prodejců značek Honda a Acura. Honda také plánuje uvést na trh celou řadu příslušenství, včetně helmy, batohu a oblečení, pro ty, kteří chtějí být se svým elegantním skládacím skútrem sladěni.

Honda není jedinou automobilkou, která se zajímá o výhody elektrických skútrů v oblasti mobility. Například Hyundai si podobnou myšlenku nechal patentovat již v minulých letech, ačkoli zatím nemáme žádné hmatatelné důkazy o tom, že by se chystala sériová výroba. Každopádně si nejrůznější elektrická přibližovadla postupně získávají své místo na trhu.