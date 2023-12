Vyplatí se v Česku provoz elektromobilu? Volkswagen srovnal náklady ID.3 a Golfu GTD

Srovnání plánu údržby a jejích intervalů ukazuje, že zejména pokud toho najezdíte hodně, jsou provozní náklady elektrického Volkswagenu ID.3 citelně nižší než u Golfu GTD. V servisu ale při jednotlivých návštěvách oba vozy stráví zhruba stejnou dobu.

Jedním z hlavních důvodů, proč někteří lidé odmítají elektromobil, je vysoká pořizovací cena ve srovnání s adekvátním konvenčním autem. Jenže ono nejde jen o pořizovací cenu, ale také o provozní náklady – a ty mohou být u elektromobilu podstatně nižší. Jak konkrétně, ukazuje český Volkswagen na srovnání Golfu a ID.3. Pro oba nabízí balíčky předplaceného servisu.

Tato auta lze považovat za přímé konkurenty. Máme tedy pětidveřové hatchbacky zhruba stejné velikosti i prostornosti, ovšem na servisu toho elektrického v rámci předplacených balíčků jde ušetřit až 41 400 korun.

Varianta Service zahrnuje servisní prohlídky, výměny motorového oleje a práci. Varianta Service Plus je dražší, protože přidává servis klimatizace a náhradní díly včetně těch dražších, jako jsou spojky, sady rozvodů, baterie, řemeny, brzdové kotouče a destičky či díly výfukového a palivového systému. Vše v rámci běžného opotřebení.

Srovnání servisních balíčků VW Golf vs. VW ID.3:

Golf ID.3 Service 5 let/60 tisíc km 26 100 Kč - 5 let/100 tisíc km 37 300 Kč - 5 let/150 tisíc km 57 000 Kč 15 600 Kč Service Plus 5 let/60 tisíc km 40 700 Kč 34 300 Kč 5 let/100 tisíc km 68 000 Kč 42 700 Kč 5 let/150 tisíc km 110 400 Kč 75 600 Kč

Rozdíly mezi servisem elektromobilu a konvenčního auta, srovnává automobilka na příkladu ID.3 a Golfu GTD. Zatímco vznětový agregát EA288evo v Golfu obsahuje zhruba 1400 součástek, u elektrického ústrojí to je jen 210 dílů včetně výkonové elektroniky a převodovky-reduktoru.

Co do provozních náplní se musí u konvenčního auta měnit motorový olej po nanejvýš 30 tisících km nebo 2 letech včetně filtru, převodový olej s filtrem po 120 tisících km, brzdová kapalina po 2 letech a mimo paliva je nutno doplňovat AdBlue, u elektromobilu je nutno měnit jen brzdovou kapalinu po 2 letech a chladivo R744 v klimatizaci po 4 letech. Ostatní náplně obou aut, včetně chladicí kapaliny, nemají dle výrobce interval výměny.

To ale není všechno. U Golfu je třeba měnit vzduchový filtr jednou za 90 tisíc km nebo 6 let, palivový filtr po 90 tisících km a pylový filtr co 60 tisíc km nebo 2 roky. Také je třeba po nejvýše 210 tisíc km vyměnit rozvodový řemen s kladkami a po stejném proběhu (a následně každých 30 tisíc km) zkontrolovat filtr pevných částic. Opotřebení podléhá také drážkový řemen, dvouhmotový setrvačník, pneumatiky, tlumiče pérování či brzdy.

Naopak u ID.3 se mění jen ten pylový filtr. Pneumatiky, tlumiče, stírací lišty či 12V akumulátor podléhají opotřebení stejně jako u konvenčního auta, brzdy také, i když v menší míře, protože vůz se snaží brzdit zejména rekuperací skrz elektromotor. A samozřejmě řemeny, setrvačník a další filtry u něj vůbec nejsou.

Servisní prohlídky samotné kromě potřebných výměn kontrolují mechaniku obou vozů a u elektromobilu navíc vysokonapěťové součásti pohonného systému. Počet potřebných časových jednotek je na obě auta srovnatelný.

A konečně, vzhledem k tomu, že u elektromobilu jsou servisní intervaly vázané jen na uplynulou dobu, nikoliv na najeté kilometry, jeho provozní náklady jsou nižší tím spíš, čím víc toho člověk najezdí.