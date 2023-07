Vyplouvá největší výletní loď na světě. Tenhle zábavní park na vodě je 5× větší než Titanic

Jmenuje se Icon of the Seas a podle tonáže půjde o největší výletní loď na světě. V roce 2016 její (a druhé lodě řady Icon) objednávku oznámila společnost Royal Caribbean International.

Staví se ve Finsku od června 2021, hotová má být koncem roku 2023 a k první plavbě vyrazí v únoru 2024 z Miami (palubní vstupenky už nabízí i některé české cestovní kanceláře). V půlce června Icon of the Seas vyplula k třídenním testům na moři, aby se vrátila zpět do doků kvůli ladění systémů a dokončení interiérů.

Je populární lodě srovnávat s Titanikem – ten měřil 269 metrů, Icon of the Seas má 365 metrů. Hlavní rozdíl je však v tonáži – Titanic má podle staršího měření objemu 46 329 BRT, Icon od the Seas má 250 800 BT. Je nutné dodat, že novější jednotky vychází vždy menší, takže je Icon of the Seas více než pětkrát větší než Titanic.

Jaká jsou lákadla pro pasažéry? V podstatě stejná jako před 111 lety v případě Titaniku – luxusní ubytování, jídlo, hudba a společenské akce pro nejmovitější klientelu. Ale to už dnes nestačí, a tak Icon of the Seas přidává největší plovoucí akvapark s několika nejdelšími skluzavkami a sedmi bazény, přičemž Royal Bay je největší plovoucí bazén na světě. Nechybí bruslařský ring, lezecká stěna, umělá vlna na surfování a řada dalších adrenalinových atrakcí, jako je procházka po vysuté lávce přímo nad oceánem.

Loď pohání šest motorů Wärtsilä o celkovém výkonu 67 500 kW (90 520 koní), jako palivo slouží zkapalněný zemní plyn (LNG), udávaná rychlost je 22 uzlů, tedy 41 km/h. Při plném obsazení bude posádka čítat 2 350 hlav a 7 600 pasažérů.

To vše naskládané do 20 pater, jejichž plán si můžete prohlédnout zde. Icon of the Seas se orientuje na rodinnou dovolenou, druhá loď jménem Utopia of the Seas (hotová v roce 2025) bude spíše pro zábavu bez dětí. Ceny začínají na 40 tisících korun za týdenní výlet pro jednu osobu. Pokud se chcete dívat na oceán, mít vlastní balkón, nebo VIP apartmán, vzít partnera/partnerku a dvě děti, jste pohodlně na miliónu korun.

Představení lodě Icon of the Seas:

Vložené video je plné 3D grafiky. Pokud chcete reálné záběry a lepší představu o tom, jak megalomanský projekt loď Icon of the Seas je, podívejte se na (prozatím) desetidílný seriál Making an Icon.