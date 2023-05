Vypuknou největší letecké manévry v historii NATO. Vybíráme nejzajímavější stroje, které uvidíme i nad Českem

Do Evropy na Air Defender 23 přiletí i Japonci, zúčastní se Švédové (kvůli diplomatickým průtahům ze strany Turecka do NATO ještě nevstoupili), nebo nově přistoupivší Finové . Hlavních základen bude šest: německé Jagel/Hohn, Wunstorf, Lechfeld a Spangdahlem, nizozemská základna Volkel a páteřní základna Vzdušných sil Armády ČR nedaleko Čáslavi .

Na konci studené války americké letectvo USAF plánovalo nahradit všechny své F-15 letouny F-22 společnosti Lockheed Martin, ale výrazné omezení počtu pořizovaných F-22 v souvislosti s koncem studené války donutilo USAF provozovat letouny F-15C/D až do roku 2020. Po porážce v obřím tendru na střední letoun 5. generace (dnešní F-35) společnost Boeing nabídla alespoň modernizaci F-15X/EX, kterou americké letectvo nakonec přijalo a dnes nakupuje. Očekává se, že letouny F-15 díky této verzi budou sloužit až do roku 2060.

Byl vybrán nový návrh firmy Saab, který byl vyvinut jako JAS 39. První let se uskutečnil v roce 1988, první sériový letoun byl dodán v roce 1993, do služby ve švédském letectvu vstoupil v roce 1996, modernizované varianty C/D s vyspělejší avionikou a úpravami pro delší dobu letu začaly být nasazovány v roce 2003.

Eurofighter Typhoon je vysoce obratný letoun, který byl navržen tak, aby byl co nejúčinnější ve vzdušném boji, jeho hlavním protivníkem totiž měl být mrštný Suchoj Su-27. Později vyráběné letouny byly vybavovány k provádění úderných misí vzduch-země a dnes by se daly přirovnat k posledním verzím amerického letounu F-15E Strike Eagle.

A-10 byl vyráběn pouze v jednomístné variantě (ač existoval dvoumístný prototyp). Jde o letoun, který je v americké politice pravidelně přetřásán, už dobrých třicet let jej někteří američtí politici předurčují k vyřazení, aby jej další zase vraceli do služby. Takto už byl letitý americký „sturmovik“ vyřazen snad pětkrát a o jeho vyřazení se mluví i dnes. Po modernizacích avioniky (aby mohl nést moderní zbraně) a výměnách křídel a motorů se však zdá, že poskytuje americké armádě tak neocenitelné služby, že nebude nahrazen ještě minimálně dvacet let.

F-35 Lightning II

Po odmítnutí projektu F-16 Agile Falcon (hluboce modernizované F-16) z konce 80. let, spojily v roce 1996 síly americké letectvo a námořnictvo, aby v programu Joint Strike Fighter vybraly nový americký letoun pro 21. století. Ten měl doplňovat chystané dvoumotorové F-22 Raptor a stát se přirozeným následovníkem hned několika typů: stíhacího F-16 Falcon, námořního F/A-18 Hornet, kolmo vzlétajícího AV-8 Harrier a v neposlední řadě také letounu pro přímou podporu pozemních vojsk A-10 Thunderbolt II.



Dvojice letounů F-35A při nácviku tankování za vzduchu.

Výzvu americké vlády přijaly společnosti Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin a McDonnel Douglas, do fáze výroby prototypu však postoupily pouze Boeing s letounem X-32 a Lockheed Martin se svým X-35, který se také stal vítězem testů a jeho výrobce obdržel smlouvu na další vývoj.



Technicky je F-35 Lightning II na samé špici současného leteckého inženýrství. Jde o první exportované bojové letadlo 5. generace (předchozí a ještě pokročilejší F-22 Raptor nešel ani mezi nejbližší americké spojence).

F-35 není na první pohled tak aerodynamicky čistá, stroj však vznikal s důrazem na obtížnou zjistitelnost, zejména v radarovém spektru. Hodnoty radarové neviditelnosti jsou tajné, podle portálu GlobalSecurity.org je čelní odrazová plocha (tzv. „RCS“ – Radar Cross Section, plocha letounu, kterou je schopen zachytit radar) 100x menší, než u F/A-18E, Rafale, nebo Eurofighter Typhoon a dokonce až 3000x menší, než u starších F-15 a Su-27.

Ve výsledku je mnohem těžší zachytit F-35 na radaru a dojde k němu na mnohem menší vzdálenost, což zkracuje čas na přípravu obrany.

Hlavními detekčními systémy F-35 jsou radar AN/APG-81 s elektronickým vychylováním paprsku a soustava elektrooptických čidel AN/AAQ-37 rozprostřených po celém obvodu letounu. Jejich data jsou fúzována do pokročilého přilbového zaměřovače, díky němuž bylo v americkém letectvu poprvé po mnoha desítkách let upuštěno od průhledového displeje, skrz který piloti tradičně zaměřují nepřítele.

Díky modernímu přilbovému zaměřovači může pilot v případě potřeby sledovat cíle i „skrz“ letoun, kdy otáčí hlavou a přilbový zaměřovač mu na malý displej přímo před oko vysílá obraz okolí letounu. Kokpitu vévodí širokoúhlý WAD („Wide Area Display“ – zobrazovač velkých rozměrů, který nahrazuje klasické letecké přístroje), doplněný o systém rozpoznávání řeči. To vše má pilotovi usnadnit pilotáž, aby měl více prostoru pro rozhodování o samotné bojové činnosti.



Americký „stealth“ letoun F-35A.

Srdcem letounu a jednou z jeho největších předností je pohonná jednotka Pratt & Whitney F135. S maximálním tahem 190kN (kilonewtonů) je to nejvýkonnější motor, který byl kdy nainstalován do stíhacího letounu. Pro srovnání, F135 má o čtvrtinu větší výkon, než mají obří motory Tumanskij R-15BF2-300 ze sovětského letounu MiG-25M, který byl dlouhá léta držitelem mnoha světových rekordů a také větší výkon, než dává dohromady dvojice motorů Eurojet EJ200 na letounu Eurofighter Typhoon. Jen o cca 50kN větší tah pak mají nejsilnější vojenské proudové motory Kuzněcov NK-32 z obřího ruského strategického bombardéru Tu-160.



Na první pohled by se mohlo zdát, že takto výkonná pohonná jednotka by měla letounu zajišťovat mnohem vyšší maximální rychlost, než Mach 1,6 (např. Gripen má až Mach 2) a zároveň bezproblémovou schopnost nadzvukového letu bez přídavného spalování. F-35 však upřednostňuje nosnost a nahrazuje řadu výkonných letounů s vysokou nosností. Maximální vzletová hmotnost je více než dvojnásobná proti typu JAS 39C. Díky tomu však může nést o 50 % více výzbroje a také mnohem více paliva, které mu dává o 50 % větší dolet.

V současné době se o letoun F-35 zajímá Česká republika. Tým, vedený ministerstvem obrany, průběžně jedná s americkou stranou o podmínkách odkupu 24 letounů.