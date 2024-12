Vyřešení záhady? Největší magnetická pole vesmíru mohla kdysi vytvořit gigantické „prachové baterie“

Magnetická pole prostupují celým vesmírem. Většina z těch, co jsou blízké naší zkušenosti, jsou vytvořená mechanismem dynama. Jeden takový mechanismus pracuje i v nitru naší planety a poskytuje nám životně důležitý planetární magnetický štít, který nás do značné míry chrání před tvrdým kosmickým zářením.

Astrofyzici ale ve vesmíru vystopovali i extrémně rozsáhlá magnetická pole, která jsou sice nesmírně slabá, ale současně také velmi stálá. Klenou se do nepředstavitelných vzdáleností napříč celými galaxiemi nebo dokonce kupami galaxií, takže je řeč o milionech světelných let. Obvykle jsou ale více než milionkrát slabší, než zemské magnetické pole, které je už samo o sobě dost slabé, srovnáme-li ho s magnetickými poli v každodenním životě.

Pro vědce je záhadou, jak tato největší magnetická pole vesmíru vlastně vznikla. Na první pohled nevidíme žádné dynamo, podobné tomu, co máme uvnitř Země, které by tak nesmírně rozsáhlá magnetická pole mohlo vytvořit.

Prach ze zaniklých prvních hvězd vesmíru?

Nadine Solimanová z Caltechu a její spolupracovníci navrhují, že tato magnetická pole mohla vzniknout díky prachu ze zaniklých prvních hvězd vesmíru, které se objevily pár set milionů let po Velkém třesku. Tento prach byl elektricky nabitý.

Když do tohoto prachu „tlačilo“ záření následujících generací hvězd, vznikal sice velmi slabý, ale zároveň velmi prostorově rozsáhlý elektrický proud, který zároveň vytvářel magnetická pole. Jako by šlo o masivní „prachové baterie.“

Tato starobylá magnetická pole byla sice úžasně slabá, ale zároveň nesmírně veliká. Solimanová s kolegy odhadují, že se táhla do dálky minimálně pár tisíc světelných let. Tehdy prý panovaly ideální podmínky, v nichž mohly působit mechanismy dynama, které postupně natáhly tehdejší magnetická pole do dnešních velikostí.

Podle badatelů je to fascinující možnost, jak objasnit původ největších magnetických polí vesmíru. Teď budou sledovat, jak tento scénář obstojí v detailních simulacích evoluce vesmíru a při porovnání těchto simulací s reálnými výsledky pozorování vesmíru.

