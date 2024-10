Vyrobili jsme časosběrné video, jak se zrodil superhurikán Milton. Mohla by to být bouře století

K pobřeží Floridy se blíží hurikán Milton a mnozí jej už překřtili na bouři století. Milton v posledních hodinách opět zesílil na pátou kategorii a Florida evakuuje obyvatele pobřežních oblastí.

Nebudeme ale opakovat to, co už napsali jiní. Namísto toho jsme prozkoumali datové archivy amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) – tamní obdoby našeho ČHMÚ – a sestavili to nejpodrobnější možné časosběrné video rodícího se hurikánu s rozlišením na deset minut a tak, jak jej zachytila environmentální družice GOES.

Zrod hurikánu Milton s rozlišením na 10 minut: Na videu vidíte Mexický záliv, v pravé části je poloostrov Florida, k jehož západnímu pobřeží hurikán míří. V druhé části videa je Milton nahoře v levé části obrazu.

Rekordní léto a teplé vody Mexického zálivu

Milton vznikl u pobřeží Mexika nad vodami zálivu, které se v posledních týdnech proměnily v extrémně horkou polévku – palivo pro ty nejsilnější bouře, které pak ohrožují celou oblast.

Právě letošní extrémní léto, které opět bořilo rekordy, a dále příznivé povětrnostní podmínky v severní části Mexického zálivu zrodily monstrum páté kategorie.

Nejsilnější tropické bouře klasifikujeme zejména pomocí Saffirovy–Simpsonovy stupnice. Pro hurikány platí, že by rychlost větru měla dosáhnout alespoň 119 km/h.

Saffirova–Simpsonova stupnice (zjednodušeně):