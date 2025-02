Vyrobili jsme první český mod pro 3D tiskárnu CORE One. Co to vlastně je a k čemu slouží

Víte, jak poznáte 3D tiskárnu, okolo které se točí dostatečně živá komunita? Je to prosté, jakmile ji výrobce uvede na trh, během několika desítek hodin se katalogy veřejně šířených modelů zaplní hromadou nejrůznějších tisknutelných vylepšováků a modifikací – prostě mody.

Náš první mod pro CORE One

Jeden takový jsme si vyrobili i my pro čerstvou redakční mašinu CORE One od českého Prusa Research. Oproti ikonické řade MK2/3/4 to je už zakrytovaný stroj s pevným víkem, které pomáhá udržovat rám pohromadě.

Já se ale chci na tisk občas podívat také shora a stejně tak nechci při čištění a případném servisu víko pokaždé složitě demontovat.

Prusa Core One top cover mod v akci:

A tak jsem do dílny povolal našeho univerzálního inženýra Tomáše, ten začal kreslit v Onshapu a během pár dnů se zrodil pravděpodobně první český mod pro CORE One.

Zadání bylo prosté: Tome, potřeboval bych horní kryt upravit tak, aby mohl být volný a snadno odklopný.

V úvahu přicházel třeba nějaký pant, oba jsme se ale shodli, že nejlepší řešení jsou ta, která jsou zároveň nejjednodušší. Nakonec proto volba padla na prostý zadní úchyt přišroubovaný do připravených otvorů pro ventilaci a další příslušenství.



Finální podoba modu. Tomáš kreslí v bezplatné verzi CAD nástroje Onshape

Tiskař jednoduše víko zasune dozadu, kde jej zachytí boční packy. Jednoduché jako facka, a protože je Tomáš perfekcionista, všechny díly zároveň perfektně ladí s rámem tiskárny a jejími všudypřítomnými 45° úhly.

Adaptér zpevní konstrukci a víko bude klouzat

Jak už název modu napovídá, je to ve skutečnosti druhá verze, každý tiskařský projekt je totiž nikdy nekončící práce a skládá se z bezpočtu dílčích iterací.

Uvolněním víka jsme totiž mírně zeslabili soudržnost konstrukce, kterou pomáhá držet pohromadě. Víko zároveň při posouvání klouzalo všemožně do stran.



Tolik práce a přitom taková... Tomáš je perfekcionalista, tiskárnou proto projelo mnoho roztaveného PLA a variant dílů, než byl naprosto spokojený

A tak přišla řada na adaptér v podobě čtyřdílného vodícího rámu, který pomocí původních šroubů opět drží tiskárnu v celku, zároveň má ale zvýšené boční a čelní zábrany, v nichž nyní víko klouzá pouze dopředu a dozadu.

Neničíme původní záměr designérů

Výsledek vypadá skvěle, drobný vylepšovák totiž dodržuje původní design a vypadá, jako by byl odjakživa přirozenou součástí tiskárny. Víko v adaptéru pevně drží, můžeme ho odsunout třeba jen do poloviny a dvoubarevné madlo používá černo-oranžový filament jako ostatní prvky tiskárny.



Mod se snaží maximálně držet původního designu tiskárny, a tak vypadá dostatečně „native“

Pokud plánujete nákup CORE One, veškeré díly ve formátu STEP, kterému rozumí PrusaSlicer, najdete v katalogu Printables.

I když jsme zpočátku pro výrobu použili houževnatější PETG, finální podoba je nakonec z PLA a podle prvních zkušeností se zdá, že to nebude žádný problém, i když bude v komoře zvýšená teplota:

Pro upevnění rámového adaptéru jsme zároveň použili původní šrouby víka. Pro ukotvení zadních úchytů pak vlastní šroubky s pojistnými maticemi (lock nut). Každý tiskař, který kdy upgradoval mašinu od Průši, by jich měl mít ve sbírce celou hromadu.