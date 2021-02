Vyšetřovatelé sestavili časovou osu havárie indonéského Boeingu 737, který se v lednu zřítil do moře

V sobotu 9. ledna havaroval krátce po startu letoun Boeing 737-500 indonéských aerolinek Sriwijaya Air s 50 cestujícími a 6 členy posádky (některé zdroje stále uvádějí, že se jednalo o 56 pasažérů, 2 piloty a 4 letušky). Krátce po nalezení trosek zahájil Národní výbor pro bezpečnost dopravy (Komite Nasional Keselamatan Transportasi; KNKT) vyšetřování, jež by mělo objasnit příčiny nehody.

Havárie svým průběhem do jisté míry připomněla tragické nehody, které se odehrály v říjnu roku 2018 a v březnu 2019, po nichž následovalo odstavení letadel Boeing 737 MAX. V tomto případě však jde o starší typ stroje 737-500, jež není vybaven stabilizačním systémem MCAS, který je označován jako nejpravděpodobnější příčina obou havárií.

Předběžné výsledky vyšetřování

Server The Aviation Herald publikoval předběžnou zprávu KNKT z 10. února. Z ní, mimo jiné, vyplývá, že ani více než měsíc po nehodě se nepodařilo získat zapisovač zvuků v pilotní kabině. Vyšetřovatelé však již mají sestavený sled událostí, které předcházely nehodě.

Letadlo s registrací PK-CLC mělo jako let SJY182 absolvovat trasu z mezinárodního letiště Sukarno-Hatta v Jakartě na letiště Supadio u města Pontianak v západní části ostrova Borneo. Podle vyplněného letového plánu mělo v nádržích palivo na 3 hodiny a 50 minut letu. Stroj odstartoval z dráhy 25R v 7:36 místního času.

V 7:36:51 zaznamenal zapisovač letových dat ve výšce 1 980 stop zapnutí autopilota. O necelé dvě minuty později překonalo letadlo hranici 8 150 stop. Záznamy v tomto okamžiku zachycují pohyb páky pro nastavení tahu levého motoru. Zatímco výkon levého motoru klesal, výkon pravého motoru zůstával na původní úrovni. V 7:38:51 požádal pilot kvůli povětrnostním podmínkám řízení letového provozu o změnu kursu na 075 a záhy dostal svolení.

Klesající výkon levého motoru

V 7:39:01 nařídil letový dispečer letu SJY182 zastavit stoupání ve výšce 11 000 stop, aby nedošlo ke kolizi s jiným letadlem se stejným cílem, které vzlétlo z dráhy 25L. Pilot tento požadavek potvrdil. O 46 sekund později se letadlo nacházelo ve výšce 10 600 stop v kursu 046 stupňů a stáčelo se doleva. Páka ovládání tahu levého motoru dále snižovala jeho tah, zatímco pravý motor běžel na původní výkon.

Poslední rádiová komunikace mezi letadlem a řídící věží proběhla v 7:39:54, kdy dispečer požádal o stoupání do výšky 13 000 stop. O pět sekund později pilot tento požadavek potvrdil.

V 7:40:05 byl stroj v nadmořské výšce 10 900 stop a dle záznamu zapisovače letových dat došlo k vypnutí autopilota. Letadlo se naklonilo doleva v úhlu 45 stupňů, přičemž nadále klesal výkon levého motoru. Po pěti sekundách došlo k vypnutí automatického řízení tahu motorů (autothrottle).

Asi dvacet sekund poté končí nahrávka zapisovače letových dat. Poslední zaznamenané souřadnice letadla byly S 5°57.93683', E 106°34.41433'. Když chtěl řídící letového provozu požádat let SJY182 o změnu kursu, na jeho žádost již nikdo neodpověděl. V 7:40:48 zmizel letoun z obrazovky radaru. Ani další pokusy o spojení nebyly úspěšné, a tak bylo v 7:55 zahájeno pátrání po ztraceném letadle.

Trosky stroje byly později objeveny poblíž ostrova Lancang v hloubce kolem 15 metrů. Pád měla zhruba ze vzdálenosti šesti kilometrů zaznamenat posádka lodě, která se pohybovala v Jávském moři. Dle jejího kapitána slyšeli výbuch a viděli pád objektu, nicméně výhled jim komplikoval déšť. Když dorazili na místo, našli na hladině kusy oblečení, zavazadla a lidské ostatky.

Něco naznačuje historie oprav

Vyšetřovatelé se pochopitelně zaměřili na historii letadla, vyrobeného 31. května 1994. Záznamy ukazují, že stroj absolvoval 40 383 letů a ve vzduchu strávil 62 983 hodin. To odpovídá jeho častému používání na krátkých tratích. V deníku údržby byly nalezeny dva zajímavé záznamy.

25. prosince 2020 zjistil technik během předletové kontroly závadu na indikátoru rychlosti prvního důstojníka. Protože nebyl k dispozici náhradní díl, došlo k výměně až 4. ledna – tedy pět dní před nehodou.

3. ledna 2021 nahlásil pilot závadu v systému automatického řízení tahu motorů (autothrottle). Technik problém opravil vyčištěním konektoru řídícího počítače a vše se zdálo být v pořádku. O den později si však piloti stěžovali na stejný problém – tentokrát už vyčištění konektoru nepomohlo. Následující den technik vyřešil problém vyčištěním přepínače TOGA. Závada se poté neprojevila a problém byl uzavřen jako vyřešený.

Vyšetřovatelé víceméně vyloučili, že by příčinou nehody mohlo být špatné počasí. V oblasti sice hustě pršelo a místy se vyskytovaly bouřky, nicméně trasa letu vedla mimo ně.

V celé předběžné zprávě není ani zmínka o žádných ručních vstupech do ovládání stroje ze strany posádky a neobsahuje ani podrobnější informace o parametrech levého motoru. Vyšetřování nadále pokračuje a světlo by do něj mohl vnést zapisovač zvuků v pilotní kabině, pokud se ho podaří najít a vylovit z moře.