Výsledky nového experimentu naznačují, že na Marsu by se daly pěstovat sinice

Na Marsu by se pravděpodobně daly pěstovat sinice, tedy bakterie schopné produkovat kyslík. Plyne to z výsledků nového experimentu, který nedávno provedli odborníci z University of Bremen.

Tým postavil speciální bioreaktor, v němž do určité míry simuloval podmínky (složení atmosféry, regolitu apod.) panující na rudé planetě: „Jako živiny chceme využívat zdroje dostupné na Marsu, žádné jiné,“ uvedla astrobioložka Cyprien Verseux v tiskové zprávě.

Fotosyntetické bakterie – konkrétně sinice rodu Anabaena – ve zmíněném bioreaktoru dokázaly přežívat a rozhodně se jim nedařilo špatně, byť v pozemském prostředí samozřejmě rostou lépe.

Toto zjištění naznačuje, že podobná zařízení by v budoucnu mohla usnadnit kolonizaci Marsu. Netřeba však asi dodávat, že k něčemu podobnému zbývá ještě dlouhá cesta.

„Chceme od tohoto důkazu o konceptu přejít k systému, který bude možné efektivně použít na Marsu,“ konstatovala Verseux.